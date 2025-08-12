Uomini e Donne, la confessione choc di Teresa Cilia: "L'intervento ha peggiorato tutto, ora faccio abuso dei farmaci"
La ex tronista di Uomini e Donne torna a parlare di sé, tra un momento di soddisfazione personale e una battaglia quotidiana che dura da anni.
Negli ultimi mesi, il nome di Teresa Cilia è ricomparso spesso sulle pagine di gossip e nelle discussioni social. Non solo per il suo passato televisivo, ma anche per alcune vicende recenti che hanno riportato l’attenzione su di lei. Da una parte un traguardo importante che le ha regalato una forte sensazione di rivincita, dall’altra un problema di salute che continua a condizionarle le giornate e che, come ha voluto raccontare lei stessa, non le lascia tregua.
Teresa Cilia: la malattia senza cura e la vittoria legale
Teresa ha affrontato un percorso legale non semplice, che si è concluso in modo favorevole nella causa che la vedeva contrapposta a Raffaella Mennoia, figura storica legata al dating show di Maria De Filippi. Un esito che l’ha resa orgogliosa e che non ha esitato a condividere con i suoi follower, ringraziando chi l’ha sostenuta. Un momento positivo, che però si intreccia con una questione molto più personale e complessa: la convivenza forzata con forti mal di testa cronici, un disturbo che la accompagna da anni.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Uomini e Donne: il dolore che non passa
A raccontarlo è stata lei stessa sui social, spiegando di aver tentato di risolvere la situazione anche con un intervento chirurgico eseguito anni fa: "Ho fatto un intervento al forame ovale pervio tanti anni fa pensando di risolvere, ma in realtà non è cambiato nulla, anzi, è peggiorato". Poi la ragazza continua: "Il problema è che non riesco a trovare una soluzione, perché per quanto io possa fare queste cure preventive, poi praticamente appena le lascio perdere, si ripresenta di nuovo come un boomerang, quindi il discorso è provare un’altra terapia"
L’uso costante dei farmaci
Nel suo sfogo, Teresa ha ammesso di ricorrere spesso ai farmaci per cercare sollievo, arrivando talvolta a esagerare con le dosi. Un comportamento che lei stessa riconosce rischioso, ma che considera quasi inevitabile quando il dolore diventa un ostacolo insormontabile per affrontare la giornata: "Non so se è peggiorato per via dei farmaci che prendo, di cui indubbiamente faccio abuso, perché quando tu hai mal di testa tutti i giorni, devi comunque farlo passare, perché altrimenti te ne vai in tilt completamente".
La ricerca di una strada diversa
Nonostante le cure preventive e i tentativi di miglioramento, la situazione sembra non voler cambiare. Per questo Teresa sta valutando l’idea di sperimentare una terapia diversa, nella speranza che possa finalmente darle un po’ di respiro. L’obiettivo è arrivare a una gestione più efficace del disturbo e ridurre la dipendenza dai farmaci. In autunno, ha fatto sapere, si sottoporrà a un nuovo controllo in un centro specializzato a Roma o Milano. Una visita che considera un passaggio importante per capire quali possano essere i prossimi passi. Nel frattempo, non nasconde che l’estate renda tutto ancora più difficile: il caldo, la stanchezza e altri fattori contribuiscono ad aggravare i sintomi, rendendo le giornate particolarmente pesanti.
Tra momenti di soddisfazione e ostacoli quotidiani, Teresa Cilia si mostra determinata a non arrendersi, raccontando con sincerità un lato della sua vita che non tutti conoscono e che richiede forza, costanza e speranza.
Potrebbe interessarti anche
Raffaella Mennoia, la causa persa dopo Uomini e Donne: assolta l’ex tronista che l’accusava. Chi è
L'autrice portò in Tribunale Teresa Cilia dopo un rancoroso botta e risposta sui soc...
Massimo Boldi, chi era la moglie Maria Teresa Selo: la morte tragica, le figlie, il tradimento della nuova compagna
Una storia d’amore lunga trent’anni, poi il dolore della perdita e una nuova relazio...
Uomini e Donne, il racconto choc di Ida Platano: “Sento dolori dalla mattina alla sera”. Come mai
L'ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha rivelato sui social i dettagli ...
Uomini e Donne, Ida Platano si sfoga e risponde al body shaming: “Ho una malattia e ho fatto di tutto”
L’ex tronista dello show di Maria De Filippi ha messo a tacere gli haters con un vid...
Doc - Nelle tue mani 4, si allontana il ritorno di Luca Argentero in tv: quando finiscono le riprese della serie
Le riprese della nuova stagione Rai, al via tra poco, dureranno a lungo. Con il risc...
Gianmarco e Cristina, l’amore è già al capolinea: “Lei sta male”, la separazione dopo Uomini e Donne
I due protagonisti del noto dating show di Canale 5 si sono ufficialmente lasciati d...
Temptation Island sforna star per Grande Fratello e Uomini e Donne: da Flavio a Sarah, dove li vedremo
I protagonisti dell’ultima edizione del reality di Filippo Bisciglia potrebbero pros...
Armando Incarnato e Cristina Tenuta, scontro social infuocato: "Mentre eri a Uomini e Donne avevi una fidanzata fuori"
L’ex cavaliere di Uomini e Donne lancia un’affermazione che divide, ma non tutto tor...