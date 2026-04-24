Uomini e Donne, Ciro Solimeno nel mirino: trono finto e costruito? "Lo stanno pressando per scegliere lei" Ancora ombre e incertezze sul trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne: le ultime indiscrezioni dell'esperto Lorenzo Pugnaloni.

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Lorenzo Pugnaloni, fonte inesauribile di gossip e indiscrezioni riguardanti l’universo di Uomini e Donne, ha appena condiviso l’ennesima ‘prova’ che getta ombre e sospetti sul trono di Ciro Solimeno. Il giovane napoletano non gode della simpatia di un’ampia fetta di telespettatori che stanno seguendo quotidianamente la trasmissione.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno nel mirino: "la scelta è già scritta"

Pugnaloni si è espresso senza filtri in questi giorni: non si tratta solamente di percezioni e conoscenze, ma di una serie di segnalazioni e dinamiche chiarissime non gli lasciano alcun dubbio sul percorso a Uomini e Donne. Il trono di Ciro è tutto forma e poca sostanza: la volontà del ragazzo sarebbe quella di costruire un percorso finalizzato a ottenere popolarità e crescere, spinto anche dall’agenzia che lo gestisce da quando è un volto presente nel programma. Da ciò ne deriverebbe anche un presunto scarso interesse per le due ragazze che sta conoscendo: Elisa e Martina. Un giorno sembra essere vicinissimo a una, quello successivo rincorre l’altra. Il blogger ha dunque condiviso un messaggio ricevuto da una sua follower, che alimenta i dubbi su questa situazione e svela una mossa social poco chiara che riguarderebbe Ciro e il suo rapporto con Elisa: sarà lei la scelta?

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Il like dell’amico di Ciro alla migliore amica di Elisa

Elisa Leonardi, nell’ultima puntata di Uomini e Donne ha rivelato di provare dei forti sentimenti per Solimeno: siciliana, bella e molto determinata, ha un profilo molto attivo sui social. Secondo Pugnaloni, le mire di Ciro e della sua agenzia propenderebbero in quella direzione: la follower ha fatto notare che uno dei migliori amici di Ciro ha commentato un video realizzato dalla migliore amica di Elisa: già ci sono dei contatti tra di loro? Come si sono trovati nella giungla del web proprio in questa fase del percorso televisivo che stanno portando avanti? Pugnaloni ha anche svelato che, tramite indiscrezioni da lui apprese, pare che amici e agenzia stiano pressando Ciro per fargli scegliere proprio Elisa, nonostante lui sia più orientato verso Martina. Cresce il dubbio di una scelta calcolata, di convenienza e non di cuore. Il blogger chiude scrivendo: "spero nell’intelligenza di Elisa". I trascorsi di Solimeno, in primis il percorso poco chiaro durante il corteggiamento di Martina De Ioannon, lo hanno generato una forte sfiducia nei suoi confronti. A questo si è aggiunta anche la presunta rissa avvenuta durante il trono della collega Sara Gaudenzi: come ne uscirà adesso?

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