Uomini e Donne, Ciro Solimeno pronto a lasciare dopo la confessione su Martina De Ioannon: la reazione di Maria De Filippi Dopo avere ammesso di essersi sentito con l’ex tronista sui social al tempo della sua esperienza come corteggiatore Ciro ha ‘minacciato’ l’addio allo show

Ciro Solimeno lascia Uomini e Donne? Nelle anticipazioni trapelate dopo le registrazioni di ieri, infatti, è venuta a galla la verità sulla sua storia d’amore nata nel dating show di Maria De Filippi con Martina De Ioannon. Al tempo corteggiatore, il personal trainer ha confessato di essersi sentito sui social con l’allora tronista, violando di fatto il regolamento. Ma non è tutto: il tronista campano si sarebbe detto pronto ad abbandonare il programma. Cosa succederà? Scopriamo tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno minaccia di lasciare il Trono

Nella giornata di ieri lunedì 12 gennaio 2026 sono emerse le prime anticipazioni dopo le registrazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne e, oltre alla scelta di Cristiana, ha fatto parecchio discutere la confessione di Ciro Solimeno. Il tronista ha ammesso di avere avuto contatti con Martina De Ioannon al di fuori del dating show di Maria De Filippi nel corso della scorsa edizione del programma. Nei panni di corteggiatore, infatti, Ciro era stato contattato dall’ex volto di Temptation Island (al tempo tronista di UeD) con un account fake e i due si erano anche visti, violando il regolamento della trasmissione di Canale 5. Il video della confessione di Ciro è stato diffuso sui canali ufficiali Witty Tv di Uomini e Donne e, stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, è stato oggetto di discussione durante le ultime registrazioni. Il motivo? Svelato questo retroscena, Ciro Solimeno si è detto pronto ad abbandonare il Trono.

Le parole di Maria De Filippi: cosa farà Martina De Ioannon?

La ‘minaccia’ di Ciro Solimeno, ovviamente, ha scatenato la reazione dello studio di Uomini e Donne. Le corteggiatrici hanno cercato subito di fare riflettere il tronista sulla sua decisione e portarlo a un ripensamento. Anche Maria De Filippi è intervenuta sulla questione, sottolineando come Ciro non abbia commesso alcun "delitto" e come si sia trattato semplicemente di una violazione del regolamento. Oggi impegnata con il suo ex corteggiatore Gianmarco Steri (che ai tempi di UeD fu ‘scartato’ proprio perché la tronista gli preferì Ciro) Martina De Ioannon non ha ancora commentato la notizia. Non a caso Tina Cipollari e Gianni Sperti si sarebbe subito chiesti quale sarà la reazione di Gianmarco alla confessione di Ciro.

