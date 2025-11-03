Uomini e Donne, Ciro Solimeno si prende il trono e ‘dimentica’ Martina. La svolta inattesa L'ex corteggiatore napoletano avrebbe accettato l'offerta di Maria De Filippi. Si unirà quindi ai tronisti Flavio Ubirti, Sara Gaudenzi e Cristiana Anania. Ecco i dettagli.

C’è aria di cambiamento nello studio di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5, che continua a regalare sorprese e colpi di scena, stavolta ha stupito tutti dando una nuova possibilità al corteggiatore Ciro Solimeno. L’ex di Martina De Ioannon, infatti, avrebbe accettato nella puntata registrata oggi di diventare il nuovo tronista del programma, dopo un confronto delicato con Martina. Nessuna scena strappalacrime, ma un chiarimento pacifico alla presenza di Gianmarco Steri e, ovviamente, di Maria De Filippi, regina incontrastata del format. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Uomini e Donne, il confronto tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon

Stando alle anticipazioni diffuse da Fanpage.it, la puntata registrata oggi a Uomini e Donne promette di essere tra le più viste dell’autunno. In studio, Martina De Ioannon si è presentata per affrontare finalmente Ciro Solimeno dopo il rifiuto di una settimana fa. L’incontro, a cui ha preso parte anche Gianmarco Steri, ha permesso ai tre di fare chiarezza: Martina ha confermato di frequentare Gianmarco dopo le rispettive rotture nate proprio sotto i riflettori di Uomini e Donne. E a Ciro non è rimasto altro che accettare la nuova situazione.

Il confronto tuttavia è stato maturo e rispettoso, con Martina pronta a spiegare le ragioni del suo silenzio: una settimana prima, infatti, per volontà della famiglia, aveva scelto di non presentarsi in studio, lasciando Ciro spaesato e deluso. "Affronta tutto senza problemi, ma se fosse venuta qui sarebbe andata contro la sua famiglia", aveva spiegato Gianmarco al pubblico del dating show. Ora però è stata Martina in prima persona a mettere un punto alla situazione.

La svolta per Ciro Solimeno a Uomini e Donne

La vera sorpresa, però, è arrivata a fine puntata. Maria De Filippi, testimone del chiarimento, avrebbe infatti deciso di offrire a Ciro Solimeno l’occasione di sedersi sul trono. Il ragazzo ha accettato senza indugi, dimostrandosi pronto a ricominciare e ad aprirsi a nuove conoscenze e possibilità. Da oggi il suo nome si aggiunge quindi a quelli di Flavio Ubirti, Sara Gaudenzi e Cristiana Anania.

Questa nuova avventura rappresenta per Ciro una seconda possibilità: lontano dai dubbi e dai sentimenti rimasti in sospeso con Martina, il napoletano proverà a ritagliarsi uno spazio tutto suo nelle prossime puntate di Uomini e Donne. Il pubblico, intanto, attende di scoprire chi saranno le corteggiatrici pronte a mettersi in gioco per conquistare il cuore del nuovo tronista. Mentre la storia tra la De Ioannon e Gianmarco Steri prosegue lontano dai riflettori.

