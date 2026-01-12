Uomini e Donne, Ciro sbugiarda Martina De Ioannon: "Ci vedevamo di nascosto in hotel quando lei era tronista" Una confessione inattesa, arrivata a poche ore da una nuova registrazione, mette in discussione ancora una volta il percorso televisivo di Martina De Ioannon.

Novità pesanti da parte di Ciro Solimeno che, assumendosi la responsabilità di quanto accaduto, svela dettagli importanti sul suo passato amoroso. Poco prima di una nuova registrazione di Uomini e Donne, il tronista si è raccontato davanti alle telecamere, in un video pubblicato in esclusiva sul sito ufficiale di Witty, facendo luce su una verità rimasta nascosta per mesi e legata al suo precedente percorso accanto a Martina De Ioannon.

Uomini e Donne: la confessione di Ciro Solimeno

Ciro apre il suo racconto riportando indietro il tempo a quando era corteggiatore e sul trono sedeva Martina. Un periodo, spiega, segnato da confusione emotiva e da pensieri insistenti, soprattutto tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. In quel contesto nasce una scelta che lui stesso definisce "sbagliatissima", ovvero cercare un contatto diretto con la tronista al di fuori delle regole del programma. Il primo segnale arriva dai social, da un profilo che visualizza con una certa frequenza le sue storie Instagram. Poi quella che per lui è una prova: una foto accompagnata da una frase che solo loro due si erano scambiati durante un ballo in studio. Capisce che si tratta di Martina, e parte il primo messaggio, seguito dalla richiesta del numero di telefono.

Messaggi e telefonate segrete con Martina De Iannon

Da quel momento, come racconta Ciro, iniziano messaggi e telefonate a cadenza irregolare, ogni tre o quattro giorni. "C’è stata una telefonata e poi iniziamo a scriverci", spiega, sottolineando come i toni fossero inizialmente pacati. Martina, secondo il suo racconto, è sempre consapevole della gravità della situazione e più volte gli ripete che ciò che stanno facendo è sbagliato, anche perché "Aveva più da perdere lei che io". Ciro, però, non si sottrae alle sue responsabilità e ribadisce più volte di essere stato lui a iniziare e a insistere, spinto da sentimenti che stavano diventando sempre più forti.

UeD: gli incontri lontano dalle telecamere tra Martina e Ciro

Il passaggio più delicato del racconto riguarda gli incontri avvenuti di nascosto. Dopo una registrazione, Ciro si trova in un hotel vicino agli studi e propone a Martina di vedersi. "Ci sono stati due incontri, a cavallo tra una registrazione e l’altra", Su un punto, però, Ciro è categorico: "Non abbiamo mai superato il limite". Tra loro ci sarebbero stati solo dei baci, nulla di più, anche se già durante il secondo incontro entrambi si rendono conto che la situazione sta andando oltre ciò che sarebbe stato lecito fare. Una consapevolezza che cresce ulteriormente quando, all’interno di Uomini e Donne, esplode il caso Michele Longobardi, costretto ad abbandonare il trono per motivi simili.

La decisione di fermarsi e le conseguenze

È proprio quell’episodio a segnare uno stop definitivo. Martina e Ciro decidono di interrompere ogni contatto fino alla scelta finale. Nessuna certezza, nessuna promessa: Ciro ribadisce di non aver mai ricevuto garanzie sul fatto che sarebbe stato lui il prescelto, tanto che la scelta finale lo avrebbe comunque sorpreso. La confessione, però, arriva solo ora e solleva inevitabilmente interrogativi. Gianmarco Steri, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sui social "è ora scioccato. Non sapeva nulla. Ha scoperto tutto ora". Una rivelazione che rischia di mettere a dura prova l’equilibrio della coppia e di incrinare la fiducia dei fan, molti dei quali avevano sempre creduto nella sincerità di quel percorso.

