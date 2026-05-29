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Uomini e Donne chiude, Canale 5 stravolge (ancora) il palinsesto pomeridiano. La nuova programmazione senza serie turche

Mediaset cambia ancora i palinsesti del pomeriggio. Cosa va in onda lunedì 1° giugno 2026 dopo il gran finale di Uomini e Donne

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Cosa va in onda su Canale 5 al termine della stagione 2025/2026 di Uomini e Donne? C’è un ulteriore cambio da segnalare nei palinsesti dopo la notizia della sostituzione scelta da Mediaset per la stagione estiva. Non solo serie turche, ma dopo la vincente annata del dating-show targato Maria De Filippi, il Biscione segue un’altra strategia per preservare la proposta che accompagnerà il pubblico nei mesi più caldi: ecco di cosa si tratta.

Uomini e Donne chiude la stagione il 29 maggio: cosa arriva al suo posto su Canale 5

Una stagione segnata da ascolti record su Canale 5. Uomini e Donne ha consacrato la sua posizione di fiore all’occhiello nei palinsesti Mediaset riuscendo sempre a portare a casa una vittoria consistente nell’Auditel contro la concorrenza. Le dinamiche del Trono Classico tra sentimenti, segnalazioni e colpi di scena insieme alle liti e alle indiscrezioni nel Trono Over, hanno rappresentato ancora una volta la ricetta perfetta per tenere una vasta fetta di italiani incollati allo schermo dalle 14:45 in poi. La conduzione di Maria De Filippi e la presenza degli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, poi, sono stati la ciliegina sulla torta per una delle stagioni più fortunate di sempre. Mediaset da qualche anno a questa parte punta però a rendere il pomeriggio estivo altrettanto forte con proposte mirate ad appassionare e fidelizzare il pubblico. Vediamo dunque che cosa succederà a partire da lunedì giugno 2026 e il nuovo cambio nella programmazione di Canale 5.

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Mediaset cambia ancora i palinsesti: il giugno 2026 arriva un film al posto di Uomini e Donne

Canale 5 gioca di strategia nei giorni del e del 2 giugno 2026. In occasione del ponte festivo andranno in onda due film a partire dalle 14:45: Inga Lindstrom – Dimmi di sì e Rosamunde Pilcher – Terapia d’amore. Successivamente, a partire dalle 16:45, partirà la serie turca Racconto di una notte. I palinsesti cambiano ancora a partire dal 3 giugno 2026: dalle 14:45 alle 15:45 andrà in onda la soap turca Far Away. L’intento è quello di non bruciare la serie facendola partire in due giorni in cui, gli italiani, si dedicheranno a relax e gite fuori porta. Meglio aspettare e partire direttamente con la messa in onda del mercoledì senza sprecare il potenziale della nuova dizi in arrivo. Il Biscione punta il più possibile ad accogliere e mantenere alto l’interesse del pubblico con la combo turca in onda fino alle 16:45, quando poi arriverà Gianluigi Nuzzi con Dentro la Notizia e la consueta diretta in onda fino alle 18:45.

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