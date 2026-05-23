Canale 5 rivoluziona il pomeriggio: quando finisce Uomini e Donne e cosa arriva al suo posto Uomini e Donne chiude a fine maggio: dal 29 maggio nuovo pomeriggio su Canale 5 tra serie turche, Beautiful e il ritorno di Dentro la Notizia.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Il pomeriggio di Canale 5 sta per cambiare volto in modo significativo. Con la chiusura di Uomini e Donne, uno dei programmi più seguiti del daytime Mediaset, si apre una nuova fase della programmazione estiva. La trasmissione di Maria De Filippi saluterà il pubblico con l’ultima puntata prevista per venerdì 29 maggio. Un appuntamento che segna la fine di un ciclo televisivo molto seguito tra troni, corteggiatori e storie d’amore. Ma cosa vedremo al suo posto nella fascia pomeridiana? Mediaset ha già iniziato a riorganizzare il palinsesto con nuove proposte e cambiamenti importanti.

Uomini e Donne chiude il 29 maggio: fine di una stagione storica

Secondo le indiscrezioni riportate da diversi esperti di televisione, tra cui Lorenzo Pugnaloni, l’ultima puntata stagionale di Uomini e Donne andrà in onda venerdì 29 maggio su Canale 5. La trasmissione chiuderà così la sua consueta stagione pomeridiana, lasciando spazio alla programmazione estiva della rete.

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La fine del dating show segna anche la conclusione di un periodo molto intenso per il daytime Mediaset, che negli ultimi mesi ha visto una forte alternanza tra programmi di intrattenimento e reality. Con la chiusura anche di altri format come il Grande Fratello Vip e la conclusione di Amici 25, vinto da Lorenzo Salvetti, il pomeriggio della rete ammiraglia si prepara a un cambiamento radicale. La fascia dopo pranzo, da sempre dominata da storie sentimentali, confronti in studio e dinamiche di coppia, verrà completamente ripensata per adattarsi alla stagione estiva e alla minore presenza di programmi inediti.

Il nuovo pomeriggio di Canale 5: serie turche e cambio di orari

Con la fine di Uomini e Donne, Canale 5 ha già definito una nuova struttura pomeridiana che punta su serialità internazionale e informazione. La grande novità è l’arrivo della serie turca Racconto di una Notte, destinata a occupare lo spazio lasciato libero dai programmi di punta del daytime. Un prodotto pensato per intercettare il pubblico affezionato alle dizi turche, sempre più centrali nel palinsesto Mediaset. Accanto alla nuova serie, cambia anche l’assetto dell’informazione: Dentro la Notizia, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, anticipa la sua messa in onda alle 16:45, andando a rafforzare la seconda parte del pomeriggio con uno spazio più giornalistico e di approfondimento.

Lo schema provvisorio del pomeriggio, come riportato da fonti di settore, dovrebbe quindi essere il seguente: Beautiful alle 13:45, seguito da Forbidden Fruit alle 14:20, poi la nuova serie turca e infine l’approfondimento informativo del tardo pomeriggio. Resta però ancora da capire quale sarà la strategia completa di Mediaset per il mese di giugno e se arriveranno ulteriori novità per colmare il vuoto lasciato dai format più seguiti. In prospettiva, l’estate porterà anche l’atteso ritorno di Temptation Island, che sarà trasmesso in prima serata, probabilmente a partire da luglio.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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