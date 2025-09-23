Sara Gaudenzi, chi è la nuova tronista 'ripescata' di Uomini e Donne: lo ‘schiaffo’ a Flavio Ubirti e la scelta storica di Maria De Filippi
Le ultime anticipazioni sul dating show hanno rivelato l’identità della nuova tronista che andrà a sostituire Rosario Guglielmi: scopriamo di più su di lei.
Proprio ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne durante la quale, da ciò che riportano le ultime anticipazioni, Maria De Filippi avrebbe scelto la nuova tronista che andrà a sostituire Rosario Guglielmi dopo il suo addio al trono. Non una ragazza qualunque, ma una corteggiatrice: una scelta storica mai vista prima. Ecco nel dettaglio cosa è successo.
Sara Gaudenzi, da corteggiatrice a tronista di Uomini e Donne: la svolta
L’esperto Lorenzo Pugnaloni ha rivelato che, nella registrazione di ieri di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha dato vita a un vero e proprio colpo di scena. Dopo l’uscita del tronista Flavio Ubirti con la corteggiatrice Sara Gaudenzi, quest’ultima avrebbe commentato la sua esterna sostenendo di non sentirsi desiderata dal ragazzo, arrivando a discutere animatamente con lui.
In seguito, la corteggiatrice si sarebbe dunque alzata per andare via. Ecco il colpo di scena: Maria De Filippi l’avrebbe fermata proponendole di diventare la nuova tronista in sostituzione di Rosario Guglielmi. "A Sara, corteggiatrice di Flavio, è stato proposto il trono oggi ed è la prima corteggiatrice a passare a fare la tronista con il tronista che corteggiava accanto", riporta infatti Lorenzo Pugnaloni. Non è certo la prima volta che un corteggiatore o una corteggiatrice diventa in seguito tronista, ma è indubbiamente la prima volta che questo accade non solo nella stessa edizione del dating show ma anche in così poco tempo.
Chi è Sara Gaudenzi, nuova tronista di Uomini e Donne
Essendo accaduto tutto così velocemente, per il momento non si hanno molte informazioni su Sara Gaudenzi. Di lei sappiamo infatti che è conosciuta come modella, che ha posato per diversi brand di abbigliamento e che in passato ha partecipato anche allo storico concorso di bellezza Miss Italia. In aggiunta, sappiamo che la nuova tronista di Uomini e Donne è molto attiva anche sui social, e che su Instagram può essere trovata con il nome di @sara_gaude, con un seguito che ad oggi si aggira attorno agli 11mila follower, un dato inevitabilmente destinato a salire proprio grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne.
Nel programma, Sara sale sul trono prendendo il posto di Rosario Guglielmi, la cui esperienza è durata molto poco. L’ex protagonista di Temptation Island è infatti stato cacciato dalla stessa Maria De Filippi dopo essere venuta a conoscenza degli incontri che lui avrebbe avuto con l’ex fidanzata Lucia Ilardo pochi giorni prima di prendere parte al dating show.
