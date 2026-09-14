Uomini e Donne torna e cambia il pomeriggio di Canale 5: una soap turca viene cancellata e sparisce dal palinsesto Il ritorno di Maria De Filippi rivoluziona il daytime di Canale 5: dal 21 settembre una delle soap turche della rete scompare dalla programmazione

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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Il pomeriggio di Canale 5 si prepara a cambiare ancora una volta volto. Con la ripartenza della programmazione autunnale, Mediaset deve infatti fare spazio a uno dei suoi appuntamenti storici e il conto, questa volta, lo paga una delle soap turche che hanno conquistato il daytime della rete. Dal 21 settembre 2026, infatti, Far Away non troverà più posto nella fascia pomeridiana di Canale 5. A determinare l’uscita di scena della dizi non sarebbe un improvviso cambio di strategia sulla fiction turca, quanto la necessità di incastrare il nuovo palinsesto dopo il ritorno di Uomini e Donne. Maria De Filippi riprende infatti il suo spazio quotidiano insieme a Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino e Alessandra Mussolini, occupando una porzione importante del pomeriggio. Così, tra dating show, reality e soap, qualcuno deve necessariamente lasciare il posto. Far Away è la vittima sacrificale di questa nuova staffetta televisiva: ma che fine faranno i nuovi episodi?

La nuova scaletta di Canale 5: dove finisce la soap turca

Il nuovo assetto del daytime prenderà forma da lunedì 21 settembre. Dopo il Tg5 delle 13.40 arriverà la striscia quotidiana del Grande Fratello VIP, seguita alle 13.50 da Beautiful. Alle 14.10 sarà invece la volta di Forbidden Fruit, che accompagnerà il pubblico fino all’appuntamento con Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi partirà alle 14.45 e andrà avanti fino alle 16.05. Subito dopo entrerà in scena Tutto per la Mia Famiglia, mentre alle 16.45 toccherà a Dentro La Notizia con Gianluigi Nuzzi. In questa incastro serratissimo di programmi, dunque, Far Away scompare dalla programmazione pomeridiana. Una decisione che potrebbe comunque non equivalere a un addio definitivo: la soap potrebbe essere semplicemente in attesa di una nuova collocazione.

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Far Away tornerà su Canale 5? L’ipotesi da tenere d’occhio

Sul futuro della serie circolano già diverse indiscrezioni, compresa quella di un possibile approdo in prima serata. Al momento, però, non risulta esserci alcuna conferma ufficiale da parte di Mediaset su un eventuale spostamento. La soap potrebbe traslocare sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity, come è già successo settimane fa a My sweet lie per l’arrivo di Milo Infante con le sue trasmissioni. La vera partita, quindi, potrebbe giocarsi nelle prossime settimane. Con la definizione dei palinsesti di ottobre sarà più semplice capire se Far Away è soltanto stata messa in panchina oppure se per la soap turca si aprirà davvero una nuova finestra su Canale 5. Per ora, però, il dato è uno: per fare spazio a Uomini e Donne, Far Away deve farsi da parte.

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