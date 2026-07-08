Un commento che ha indignato molti utenti del web e che, nel giro di poche ore, ha iniziato a circolare sui social. Al centro della polemica c’è Gianmarco Meo, ex corteggiatore di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne, finito nel mirino per una risposta rivolta a Martina De Ioannon che in tanti hanno definito offensiva e fuori luogo.

Parole che hanno riacceso il dibattito sull’importanza del rispetto, soprattutto quando si parla di donne e di personaggi pubblici.

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Il commento che ha fatto discutere

Tutto è nato sotto un post social pubblicato da Gianmarco Meo.

Una ragazza ha commentato una sua fotografia limitandosi a osservare un cambiamento rispetto al passato:

"Lui era il corteggiatore di Martina, giusto? Wow che cambiamento!"

Una considerazione soggettiva che non conteneva alcun insulto nei confronti dell’ex protagonista del dating show.

La replica di Gianmarco, però, ha lasciato senza parole molti utenti:

"Neanche a pagamento avrei corteggiato una fogna del genere."

Una risposta che ha immediatamente fatto il giro dei social, suscitando numerose critiche.

Un linguaggio che divide il web

Al di là dei rapporti personali che possono esserci o meno tra ex protagonisti di Uomini e Donne, il termine utilizzato da Gianmarco Meo ha inevitabilmente acceso una riflessione sul modo in cui ci si rivolge alle persone, soprattutto sui social.

Il rispetto non dovrebbe mai essere subordinato alle simpatie personali e, soprattutto, non dovrebbe mai venire meno nei confronti di una donna.

Negli ultimi anni il mondo dello spettacolo e dei social ha più volte promosso campagne contro la violenza verbale, il bullismo online e il body shaming, ricordando come le parole possano ferire tanto quanto determinati comportamenti.

Per questo motivo il commento dell’ex corteggiatore ha generato un’ondata di indignazione tra molti utenti.

Il precedente percorso a Uomini e Donne

Gianmarco Meo era approdato a Uomini e Donne come corteggiatore di Francesca Sorrentino, che durante il suo percorso decise di non sceglierlo, preferendo Gianluca Costantino dopo le polemiche nate attorno alla presenza di agenzie e manager.

Successivamente Meo è rimasto spesso al centro dell’attenzione anche attraverso dirette social e interventi nei quali ha continuato a parlare del programma e di alcuni suoi protagonisti, compresa Martina De Ioannon.

Le polemiche sul possibile futuro televisivo

L’episodio ha inevitabilmente riaperto anche il dibattito tra i fan del programma, soprattutto tra chi, negli ultimi mesi, aveva notato le manie di protagonista e la voglia quasi da elemosina di Gianmarco per un possibile futuro nel dating show.

Ci auguriamo che il programma dia la possibilità di partecipare a chi in primis lo merita e a chi rispetta qualsiasi donna, anche la potenziale che proprio in quel contesto potrebbe scendere.

E le scuse doverose dove sono? Anche quelle fanno un uomo, un uomo!