Uomini e Donne, le parole di Gianmarco Meo sono un pericoloso spartiacque: non si torna indietro, adesso servono delle scuse. Immediate
Quando affermare di avere dei valori non basta: e le scuse anche devono arrivare. Nel frattempo sui social monta sempre di più l'indignazione degli utenti
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