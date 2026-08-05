Arrestato a Ischia un corteggiatore di Uomini e Donne: di cosa è accusato Un ex protagonista del dating show di Maria De Filippi è stato fermato ai controlli del porto di Ischia con dei documenti falsi: c’è anche l’ipotesi di truffa

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Un ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne è finito al centro della cronaca giudiziaria dopo un controllo effettuato al porto di Ischia. Il 56enne, noto al pubblico del dating show di Maria De Filippi, è stato fermato dai carabinieri mentre si apprestava a lasciare l’isola. Secondo quanto emerso l’uomo avrebbe utilizzato un documento con dati falsi per ottenere una tariffa riservata ai residenti, circostanza che ha portato al suo arresto e a un’ulteriore contestazione per presunta truffa. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Il controllo al porto e le accuse contestate

R.I., 56 anni, già volto del Trono Over di Uomini e Donne, è stato arrestato a Ischia in seguito a un controllo delle forze dell’ordine effettuato nell’area portuale. Stando alle ricostruzioni fornite da Il fatto quotidiano, infatti, i militari avrebbero identificato l’uomo attraverso un documento regolare. Durante gli accertamenti, però, nella sua borsa sarebbe stato rinvenuto un secondo documento, anch’esso intestato a lui, ma con una residenza differente rispetto a quella reale. L’indirizzo riportato nel documento contestato sarebbe stato quello di un comune dell’isola, elemento che gli avrebbe consentito di accedere alle agevolazioni previste per i residenti sui collegamenti marittimi. Gli investigatori ritengono che quel documento sarebbe già stato utilizzato nei giorni precedenti per acquistare un biglietto a prezzo ridotto e che, poco prima del controllo, il 56enne avrebbe tentato di usufruire nuovamente dello stesso beneficio. Per questo motivo, oltre al reato di possesso di documenti falsi, nei suoi confronti è stata contestata anche l’ipotesi di truffa ai danni della compagnia di navigazione interessata.

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Dal piccolo schermo alle pagine di cronaca

La vicenda ha rapidamente attirato l’attenzione anche per il passato televisivo del protagonista. R.I. aveva infatti partecipato nel 2023 al Trono Over di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi, senza però diventare uno dei personaggi più popolari dell’edizione. Nonostante la breve esperienza sul piccolo schermo, il suo coinvolgimento nella trasmissione ha contribuito a far circolare rapidamente la notizia. Secondo quanto riportato nelle ricostruzioni durante le fasi precedenti al controllo l’uomo avrebbe manifestato sorpresa per il fatto di non essere stato riconosciuto. Saranno ora gli accertamenti dell’autorità giudiziaria a chiarire tutti gli aspetti della vicenda e a verificare le responsabilità contestate.

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