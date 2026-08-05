Arrestato a Ischia un corteggiatore di Uomini e Donne: di cosa è accusato
Un ex protagonista del dating show di Maria De Filippi è stato fermato ai controlli del porto di Ischia con dei documenti falsi: c’è anche l’ipotesi di truffa
Un ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne è finito al centro della cronaca giudiziaria dopo un controllo effettuato al porto di Ischia. Il 56enne, noto al pubblico del dating show di Maria De Filippi, è stato fermato dai carabinieri mentre si apprestava a lasciare l’isola. Secondo quanto emerso l’uomo avrebbe utilizzato un documento con dati falsi per ottenere una tariffa riservata ai residenti, circostanza che ha portato al suo arresto e a un’ulteriore contestazione per presunta truffa. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Il controllo al porto e le accuse contestate
R.I., 56 anni, già volto del Trono Over di Uomini e Donne, è stato arrestato a Ischia in seguito a un controllo delle forze dell’ordine effettuato nell’area portuale. Stando alle ricostruzioni fornite da Il fatto quotidiano, infatti, i militari avrebbero identificato l’uomo attraverso un documento regolare. Durante gli accertamenti, però, nella sua borsa sarebbe stato rinvenuto un secondo documento, anch’esso intestato a lui, ma con una residenza differente rispetto a quella reale. L’indirizzo riportato nel documento contestato sarebbe stato quello di un comune dell’isola, elemento che gli avrebbe consentito di accedere alle agevolazioni previste per i residenti sui collegamenti marittimi. Gli investigatori ritengono che quel documento sarebbe già stato utilizzato nei giorni precedenti per acquistare un biglietto a prezzo ridotto e che, poco prima del controllo, il 56enne avrebbe tentato di usufruire nuovamente dello stesso beneficio. Per questo motivo, oltre al reato di possesso di documenti falsi, nei suoi confronti è stata contestata anche l’ipotesi di truffa ai danni della compagnia di navigazione interessata.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Dal piccolo schermo alle pagine di cronaca
La vicenda ha rapidamente attirato l’attenzione anche per il passato televisivo del protagonista. R.I. aveva infatti partecipato nel 2023 al Trono Over di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi, senza però diventare uno dei personaggi più popolari dell’edizione. Nonostante la breve esperienza sul piccolo schermo, il suo coinvolgimento nella trasmissione ha contribuito a far circolare rapidamente la notizia. Secondo quanto riportato nelle ricostruzioni durante le fasi precedenti al controllo l’uomo avrebbe manifestato sorpresa per il fatto di non essere stato riconosciuto. Saranno ora gli accertamenti dell’autorità giudiziaria a chiarire tutti gli aspetti della vicenda e a verificare le responsabilità contestate.
Potrebbe interessarti anche
Temptation Island: Cristian presenta la tentatrice Nicole in famiglia, e Soraya? I rumors sul prossimo ruolo in tv
Le vicende dei due (ex) fidanzati continuano a far discutere e mentre il ragazzo si ...
Temptation Island, Soraya e il rumor che cambia tutto dopo il reality: incontro segreto con Dimitri e un futuro a Uomini e Donne
Soraya e Dimitri, il retroscena che alimenta il gossip dopo Temptation Island: una n...
Temptation Island, Lory meno vittima e più riconoscenza: senza Sabrina oggi nessuno saprebbe chi sei. Altro che Uomini e Donne o Grande Fratello
Dopo il like a un commento contro Sabrina, il tentatore viene osannato come una vitt...
Peppino Di Capri, due mogli e tre figli (uno famoso): chi sono e cosa fanno
Non solo musica nella vita dell'artista ma anche due grandi amori e tre figli, tra c...
Clementino casca giù dal palco a Ischia: "Sono un Ninja", l’estate (nera) degli scivoloni dopo Noemi e Harry Styles
Il rapper campano è caduto nel corso di un'esibizione a Casamicciola Terme, il 2 ago...
Garlasco in Tv, multa a Le Iene e Zona Bianca per le immagini del corpo di Chiara Poggi. La denuncia della famiglia
Il Garante della privacy ha inflitto una sanzione di quasi 60mila euro a Mediaset pe...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 30 luglio 2026: Luca sprofonda
Le trame di UPAS di giovedì 30 luglio 2026: il tentativo di truffa subito mette in d...
Matteo Berrettini, Vanessa Bellini riappare a Montecarlo: il triangolo con Peggy Gou infiamma il gossip
La ballerina di Amici di Maria De Filippi ed ex compagna del tennista romana è stata...