Uomini e Donne, anticipazioni: Sabrina (in lacrime) litiga con Tina e non molla il trono, ennesimo no per Gemma

L’attesa è terminata e gli affezionati telespettatori di Uomini e Donne potranno tornare ad emozionarsi con il dating show condotto da Maria De Filippi. A seguito della lunga sosta per le feste natalizie, il programma torna in onda su Canale 5 mercoledì 7 gennaio alle ore 14.45. Le nuove puntate con i protagonisti dei troni classici e over saranno emozionanti e piene di colpi di scena come sempre. Scopriamo insieme alcune anticipazioni del popolare show.

Uomini e Donne, anticipazioni: nuova delusione per Gemma e liti nel trono classico

Tra i personaggi storici della sezione over di Uomini e Donne dal 2010, primo anno in cui ha partecipato allo show, c’è Gemma Galgani, divenuta protagonista di molte storie d’amore, flirt e puntuali discussioni con Tina Cipollari, opinionista che la prende spesso di mira, infierendo sulle frequentazioni che non vanno mai a buon fine. Nelle prossime puntate Gemma riceverà l’ennesima delusione da Mario Lenti, che dichiarerà di non voler più continuare la loro frequentazione. Alla base della decisione dell’imprenditore pugliese sembra esserci una liaison con un’altra signora, con la quale scatteranno anche momenti intimi e baci. Per quanto riguarda il trono classico di Sara Gaudenzi, la giovane si ritroverà assalita da molti dubbi nei confronti dei corteggiatori Marco e Jacub, rei di non dimostrare con i fatti l’interesse annunciato e questo porterà a diverse liti. Altri colpi di scena per Cristiana Anaia, alle prese con la gelosia di Ernesto, che lamenta troppa vicinanza tra la tronista e l’altro corteggiatore Federico Cotugno. Una situazione stancante che potrebbe portarla a optare per una scelta definitiva per chiudere la sua esperienza nello show.

Uomini e Donne, Sabrina Zago: lacrime e lite con Tina, poi il no al corteggiatore

Altra protagonista al centro delle vicende delle nuove puntate è sicuramente Sabrina Zago, che continuerà la frequentazione con il cavaliere Carlo e insieme a lui svelerà piccanti dettagli sulla notte passata insieme. Stando alle anticipazioni postate da Lorenzo Pugnaloni sul web, la Dama deciderà di non uscire dalla trasmissione insieme al corteggiatore perché le ferite della passata relazione con Nicola sono ancora troppo fresche. La decisione scatenerà, come spesso accade, l’ira di Tina Cipollari, che accuserà Sabrina di essere troppo attaccata alle apparizioni tv. Tra le due ci sarà un’accesa litigata, con la dama che abbandonerà lo studio in lacrime. Al suo rientrò ci sarà tensione anche con Carlo, accusato di non aver preso adeguatamente le sue difese. Lui per risposta dirà di essere certo della loro storia d’amore e che un giorno, quando lei si sentirà pronta, usciranno insieme per frequentarsi lontani dai riflettori.

