Negli studi Elios di Roma è già caos. Le registrazioni di Uomini e Donne sono iniziate solo da pochi giorni ma stanno regalando le prime chicche agli appassionati del dating show, al via dal prossimo 22 settembre. I due nuovi protagonisti del trono classico, Flavio Ubirti e Cristiana Anania, hanno cominciato le loro prime esterne, mentre nel trono over Gemma Galgani ha già fatto fuori un pretendente. Non sono mancati diversi subbugli nel parterre, come ha svelato Lorenzo Pugnaloni nel suo Lollo Magazine, dove a farla da padrone sono stati baci e litigi tra dame e cavalieri. Vediamo insieme cosa è successo.

Uomini e Donne, i nuovi tronisti Flavio e Cristiana iniziano le esterne

Secondo le anticipazioni di Lollo Magazine, già le prime registrazioni di Uomini e Donne stanno regalando parecchie soddisfazioni. Nel trono classico, il toscano Flavio Ubirti ha scelto di fare una seconda esterna con la corteggiatrice Martina Cardamone: i due sono stati in piscina e il tronista pare essere molto interessato a lei. La tronista Cristiana Anania, invece, ha voluto dare una seconda chance a Jakub Bakkout, il quale inizialmente non le dava fiducia, ma una volta fatta l’esterna si è dovuta ricredere, e ora è convinta che ci sia parecchio da scoprire su di lui.

UeD, è caos nel trono over, Gemma elimina un pretendere e Tina e Gianni se la prendono con una dama

Mentre nel trono classico i nuovi tronisti continuano la conoscenza con corteggiatori e corteggiatrici, in quello over Gemma Galgani ha già eliminato un pretendente. Dopo essere uscita con Antonio, infatti, la veterana del dating show ha preferito interrompere la conoscenza, per poi dedicarsi alla new entry Mario, con cui ha detto di essersi trovata molto bene.

Dopo una parentesi dedicata alle uscite di Gloria Nicoletti con il nuovo cavaliere Francesco, con cui c’è stato solo un bacio a stampo, si è passati ad Alessio Pili Stella, che è uscito con una dama che si chiama Francesca, e anche tra loro è scattato il bacio. Tra un racconto e un altro, poi, c’è stato l’intervento di Sebastiano Mignosa: l’uomo ha raccontato che Cinzia Paolini quest’estate alle 3 di notte, "Ha fatto partire una videochiamata a lui (che aveva partecipato nella scorsa edizione) e lei ha detto che si era sbagliata, confondendolo un altro Sebastiano. Loro si son sentiti, si sono visti e hanno dormito insieme: c’è stata intimità", le parole di Pugnaloni.

La donna, però, non aveva detto nulla alla redazione, negando perfino il bacio tra loro. A questo punto è partito l’attacco di Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno dato della falsa alla dama "Perché lei si giustificava dicendo che la redazione non ha chiesto nulla – cosa non vera – e che si è dimenticata di dire questo dettaglio".

