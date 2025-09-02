Trova nel Magazine
Libero Magazine

Uomini e Donne, anticipazioni e caos: baci, notte di passione e Tina e Gianni Sperti ribaltano una dama

Nelle registrazioni del dating show il clima è già bollente e i due opinionisti se la prendono con Cinzia Paolini: "Falsa".

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Negli studi Elios di Roma è già caos. Le registrazioni di Uomini e Donne sono iniziate solo da pochi giorni ma stanno regalando le prime chicche agli appassionati del dating show, al via dal prossimo 22 settembre. I due nuovi protagonisti del trono classico, Flavio Ubirti e Cristiana Anania, hanno cominciato le loro prime esterne, mentre nel trono over Gemma Galgani ha già fatto fuori un pretendente. Non sono mancati diversi subbugli nel parterre, come ha svelato Lorenzo Pugnaloni nel suo Lollo Magazine, dove a farla da padrone sono stati baci e litigi tra dame e cavalieri. Vediamo insieme cosa è successo.

Uomini e Donne, i nuovi tronisti Flavio e Cristiana iniziano le esterne

Secondo le anticipazioni di Lollo Magazine, già le prime registrazioni di Uomini e Donne stanno regalando parecchie soddisfazioni. Nel trono classico, il toscano Flavio Ubirti ha scelto di fare una seconda esterna con la corteggiatrice Martina Cardamone: i due sono stati in piscina e il tronista pare essere molto interessato a lei. La tronista Cristiana Anania, invece, ha voluto dare una seconda chance a Jakub Bakkout, il quale inizialmente non le dava fiducia, ma una volta fatta l’esterna si è dovuta ricredere, e ora è convinta che ci sia parecchio da scoprire su di lui.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

UeD, è caos nel trono over, Gemma elimina un pretendere e Tina e Gianni se la prendono con una dama

Mentre nel trono classico i nuovi tronisti continuano la conoscenza con corteggiatori e corteggiatrici, in quello over Gemma Galgani ha già eliminato un pretendente. Dopo essere uscita con Antonio, infatti, la veterana del dating show ha preferito interrompere la conoscenza, per poi dedicarsi alla new entry Mario, con cui ha detto di essersi trovata molto bene.

Dopo una parentesi dedicata alle uscite di Gloria Nicoletti con il nuovo cavaliere Francesco, con cui c’è stato solo un bacio a stampo, si è passati ad Alessio Pili Stella, che è uscito con una dama che si chiama Francesca, e anche tra loro è scattato il bacio. Tra un racconto e un altro, poi, c’è stato l’intervento di Sebastiano Mignosa: l’uomo ha raccontato che Cinzia Paolini quest’estate alle 3 di notte, "Ha fatto partire una videochiamata a lui (che aveva partecipato nella scorsa edizione) e lei ha detto che si era sbagliata, confondendolo un altro Sebastiano. Loro si son sentiti, si sono visti e hanno dormito insieme: c’è stata intimità", le parole di Pugnaloni.

La donna, però, non aveva detto nulla alla redazione, negando perfino il bacio tra loro. A questo punto è partito l’attacco di Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno dato della falsa alla dama "Perché lei si giustificava dicendo che la redazione non ha chiesto nulla – cosa non vera – e che si è dimenticata di dire questo dettaglio".

Potrebbe interessarti anche

Uomini e Donne - Maria De Filippi

Uomini e Donne parte col botto, al via le registrazioni e colpo di scena: l’ex tronista è già nella bufera

Iniziate le riprese delle prime puntate della nuova edizione dating show di Maria De...
Maria De Filippi

Uomini e Donne, al via le registrazioni: cosa sappiamo sulla nuova edizione, tronisti e date di messa in onda

La stagione 2025 del dating show di Maria De Filippi porterà una ventata di nomi nuo...
Claudia Dionigi e Lorenzo Riccaardi

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sorprendono i fan: svelato il (doppio) nome del secondo figlio

Dopo Maria Vittoria, la coppia nata a Uomini e Donne annuncia l’arrivo di un maschie...
Uomini e Donne, Gemma Galgani da dama a cameriera: le foto

Uomini e Donne, Gemma Galgani da dama a cameriera: le foto fanno il giro del web

Nelle ultime ore sono emerse online alcune foto che ritraggono la dama di Uomini e D...
Uomini e Donne - Cristiana Anania

Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Cristiana Anania: i “buchi neri” della vita e il lavoro in radio

La produzione del dating show di Maria De Filippi ha annunciato che la speaker sicil...
Maria De Filippi

Uomini e Donne, Martina De Ioannon dà il suo primo bacio e scatta la passione: le anticipazioni

Mario Cusitore è il grande assente del parterre durante le nuove registrazioni del d...
Maria De Filippi

Uomini e Donne, Cristiana e Flavio Ubirti sono i nuovi tronisti. L’annuncio social e i video ufficiali

La pagina ufficiale del dating show ha diffuso le clip con i nuovi protagonisti del ...
Gianni Sperti

Uomini e Donne, Gianni Sperti diventa tronista (ma c'è un'incognita): cosa succederà

Secondo alcune indiscrezioni l’opinionista del dating show di Maria De Filippi potre...
Maria De Filippi e Flavio Ubirti

Uomini e Donne, Maria De Filippi si prende la nuova star di Temptation Island. Chi è e cosa farà

Dopo aver ammaliato tutte le fidanzate e il pubblico a casa, uno dei tentatori potre...

Personaggi

La dama Gemma Galgani

Gemma Galgani
Ida Platano

Ida Platano
Temptation Island - Flavio Ubirti

Flavio Ubirti
Javier Martinez

Javier Martinez

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963