Uomini e Donne 2026, rivoluzione di Maria De Filippi: una nuova opinionista (e una ‘sorpresa’ sul Trono). Chi è e chi rimpiazza Ribaltone nel dating show di Canale 5, che si prepara ad accogliere un nuovo volto nel parterre: di chi si tratta e di chi prende il posto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

a nuova stagione di Uomini e Donne si apre all’insegna delle sorprese. Il dating show di Maria De Filippi si prepara alle prime registrazioni della nuova edizione e, ancora prima della messa in onda, arrivano indiscrezioni destinate a far discutere. Al centro dell’attenzione ci sarebbe infatti un possibile cambiamento nel gruppo degli opinionisti, ma non solo: anche il Trono Classico potrebbe regalare una novità particolarmente interessante. Scopriamo tutti i dettagli.

Uomini e Donne, una nuova opinionista cambia il parterre: la clamorosa novità

A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Giuseppe Candela, che sui social ha anticipato un’importante novità destinata a modificare gli equilibri dello studio di Uomini e Donne. Secondo quanto riferito, infatti, accanto ai due storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti sarebbe pronta a debuttare una nuova presenza femminile: "Novità a Uomini e Donne! Oggi ricominciano le registrazioni del dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo tantissimi anni arriva una nuova opinionista che affiancherà Tina Cipollari e Gianni Sperti" Una notizia che, se confermata, segnerebbe una svolta importante per il programma. La nuova opinionista, infatti, dovrebbe prendere il posto di Tinì Cansino, presenza storica del dating show. Per il momento, però, non sono stati forniti dettagli sull’identità della possibile new entry. Resta dunque da capire se si tratterà di una sostituzione vera e propria oppure di un ampliamento del parterre. Saranno le prossime registrazioni a chiarire definitivamente il destino di Tinì e soprattutto a svelare il nome della scelta da Maria De Filippi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Giovanni Grazioso verso il Trono? Le anticipazioni

La nuova opinionista di UeD – come anticipato – potrebbe non essere l’unica sorpresa della ripartenza. Grande curiosità ruota infatti attorno al Trono Classico e soprattutto al possibile arrivo di Giovanni Grazioso. Il giovane, salito alla ribalta con la recente partecipazione a Temptation Island, sarebbe uno dei nomi destinati a conquistare un posto da protagonista nella nuova edizione del programma. Stando alle ultime indiscrezioni, dopo il suo ‘viaggio nei sentimenti’ e la rottura con Sabrina Sousse, il venditore ambulante di brioche catanese potrebbe rimettersi in gioco e cercare un nuovo amore proprio alla corte di Maria De Filippi. Le prime anticipazioni emergeranno tra oggi e domani, quando andranno in scena le prime registrazioni, e la cuirosità cresce.

Potrebbe interessarti anche