Uomini e Donne 2026, Alessandra Mussolini opinionista (pazzesca): preparatevi al peggio con Tina Cipollari. Ecco perché Alessandra Mussolini entra nel cast di Uomini e Donne, sarà collega di Tina Cipollari e Gianni Sperti: ecco il video della presentazione e quando andrà in onda.

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Nuova stagione, nuova opinionista e, soprattutto, nuova potenziale fonte di scintille. Alessandra Mussolini entra ufficialmente nel parterre di Uomini e Donne, pronta a sedersi accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti e a dire la sua sulle vicende di tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri. L’annuncio è arrivato attraverso un estratto della prima registrazione stagionale del programma, poi condiviso sui canali social ufficiali di Uomini e Donne. E il debutto promette di movimentare parecchio lo studio di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Alessandra Mussolini nuova opinionista: il video e cosa è successo nella prima puntata

La presentazione della nuova opinionista è stata costruita come un piccolo gioco. Nel video, Maria De Filippi avvisa Cipollari e Sperti dell’arrivo di una nuova collega e chiede a Gianni di provare a indovinare di chi si tratti. Tina, però, sembra avere già capito tutto: "Io già lo so da molto tempo, l’ho intuito".

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Maria comincia quindi a snocciolare alcuni indizi::

"A lei o lui piace molto l’elettricità. Ha la passione del fai da te. Viene quasi arrestato in aeroporto perché in valigia aveva una chiave inglese. Va in una vasca idromassaggio, preme un pulsante ed esce fango".

Gianni non riesce proprio a venirne a capo: "Non ne ho proprio idea". Tina prova allora a dargli una mano: "È una donna, una bella donna, bionda".

A quel punto Maria De Filippi mostra sul led dello studio alcuni dettagli del corpo della misteriosa nuova opinionista: un gomito, un mignolo, un ginocchio, il collo. Ma niente da fare, Gianni Sperti continua a brancolare nel buio. Così arriva la rivelazione: sullo schermo appare la foto a figura intera di Alessandra Mussolini. Ed ecco che parte l’ingresso. Sulle note di Mambo Italiano, l’ex ex senatrice ed europarlamentare scende la scalinata con un abito turchese ricoperto di piume e, per affrontare la passerella senza rischiare di inciampare, tiene in mano le scarpe con il tacco. "Beato tra le bionde", commenta Gianni, che con Tina accoglie calorosamente la nuova compagna d’avventura. Alessandra sembra immediatamente a suo agio. Saluta tutti, distribuisce complimenti e prende posto nel suo nuovo scranno alla destra di Sperti. La De Filippi le rivolge quindi la domanda di rito: è pronta? La risposta, naturalmente, è in perfetto stile Mussolini e lascia intendere i propositi con cui sbarca a Uomini e Donne: "Uuuuh Maria, prontissima!".

Cosa cambia con Alessandra Mussolini a UeD

Una cosa è abbastanza facile da prevedere: la presenza di Alessandra Mussolini non sarà marginale e non passerà inosservata. La nuova opinionista ha una personalità travolgente, un modo di parlare diretto e una naturale predisposizione al confronto/scontro. Lo abbiamo visto nell’ultima edizione del Gf Vip, dove Alessandra ha tenuto in piedi la baracca dello show per due mesi quasi da sola, creando liti, polemiche, alleanze e dinamiche a non finire. Insomma, ha tutte le doti per rendere più movimentate e imprevedibili anche le puntate di Uomini e Donne. Tra storie d’amore, tradimenti, discussioni e dinamiche del parterre, è lecito aspettarsi da Mussolini tantissimo show. E non soltanto con tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri.

Perché il vero punto interrogativo sarà soprattutto il rapporto con Tina Cipollari, storica opinionista del dating show di Canale 5, ma soprattutto altra presenza poco incline a mandarle a dire. Due donne dal carattere forte, istrioniche e decisamente poco diplomatiche sedute una accanto all’altra: basterà poco per far scattare la scintilla. Un’impressione condivisa anche da Selvaggia Lucarelli, che ieri ha condiviso su Instagram una clip video dell’ingresso in studio di Alessandra, con una previsione ‘pepata’ sul suo futuro con Tina:

"Ma cosa sto vedendo. Per separare Tina e Alessandra bisognerà usare la scacciacani"

Non è detto, naturalmente, che tra loro nasca una vera rivalità. Magari essendo caratterialmente abbastanza simili l’interazione ravvicinata potrebbe addirittura sortire l’effetto opposto, creando un feeling imprevisto. Ma sulla carta le premesse per qualche scontro, qualche battuta al vetriolo e parecchi momenti da ricordare ci sono tutte. E se davvero dovesse accendersi il confronto, Mussolini e Tina potrebbero diventare la nuova coppia-rivale simbolo di Uomini e Donne, raccogliendo idealmente il testimone della ormai storica, e forse un po’ ‘stanca’, contrapposizione tra Tina e Gemma Galgani.

Il magic moment di Alessandra Mussolini in tv: anche a Tu si que vales

L’arrivo a Uomini e Donne arriva in un momento particolarmente favorevole per Mussolini. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 2026, dove ha conquistato il pubblico arrivando davanti alla ‘nemica’ Antonella Elia, la sua popolarità televisiva è tornata a crescere. La chiamata di Maria De Filippi rappresenta in questo senso una conferma importante, perché la rende protagonista per un’annata interna in uno dei salotti più seguiti della Tv utaliana. Ma l’ex gieffina non sarà solo opinionista a Uomini e Donne, ma anche ospite della prima puntata di Tu sì que vales.

Nei mesi scorsi, inoltre, il suo nome era stato accostato anche a Ballando con le Stelle, dove si era ipotizzato un suo possibile coinvolgimento in giuria come eventuale erede di Selvaggia Lucarelli. Per ora la destinazione è un’altra, ma il dato resta: dopo il GF Vip, Alessandra Mussolini è diventata un nome gettonatissimo del piccolo schermo.

Giorgia è la nuova tronista di Uomini e Donne

Nella prima registrazione della nuova stagione non c’è stato spazio soltanto per la nuova opinionista. È stata infatti presentata anche Giorgia, 25 anni, nuova tronista di Uomini e Donne. A introdurla è stata una clip nella quale la ragazza si presenta così: "Ciao sono Giorgia, ho 25 anni e sono nata a Roma…Sono laureata in psicologia alla triennale e sto conseguendo la magistrale in psicologia clinica…Ho iniziato a lavorare dall’età di 15 anni…".

Nel video Giorgia racconta anche una parte più delicata della sua storia personale, spiegando di aver vissuto una situazione familiare non semplice:

"I miei genitori si sono separati quando io avevo 13 anni…Il problema non è stato la separazione, ma la ripercussione che ha avuto su di me e sulle mie sorelle…".

Quando inizia Uomini e Donne: la data della prima puntata

Per vedere finalmente la nuova tronista Giorgia e Alessandra Mussolini all’opera bisognerà però aspettare ancora qualche settimana. Dopo la prima registrazione stagionale, infatti, l’appuntamento con il pubblico di Canale 5 è fissato per lunedì 21 settembre 2026, quando prenderà ufficialmente il via la nuova stagione di Uomini e Donne. A quel punto scopriremo se le promesse della vigilia verranno mantenute e, soprattutto, inizieremo a capire cosa aspettarci da questa edizione.

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