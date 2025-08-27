Uomini e Donne parte col botto, al via le registrazioni e colpo di scena: l’ex tronista è già nella bufera
Iniziate le riprese delle prime puntate della nuova edizione dating show di Maria De Filippi, in partenza a settembre: cos’è successo, anticipazioni e spoiler
La stagione di Uomini e Donne è ufficialmente iniziata. Il dating show di Maria De Filippi tornerà in tv tra poche settimane – il debutto della nuova edizione è fissato per il prossimo 22 settembre – ma le registrazioni delle prime puntate che andranno in onda su Canale 5 sono già iniziate. Stando alle prime anticipazioni trapelate non mancheranno le sorprese e dei clamorosi colpi di scena fin dalle prime battute, con dame e cavalieri (e i nuovi tronisti) alla ricerca dell’amore. Scopriamo cos’è successo e tutte le anticipazioni nel dettaglio.
Uomini e Donne, la prima registrazione del dating show di Maria De Filippi: anticipazioni
Ieri martedì 26 agosto 2025 gli studi del Centro Titanus Elios di Roma hanno finalmente aperto i battenti per le riprese di Uomini e Donne. L’edizione 2025-6 è infatti ufficialmente iniziata con le prime registrazioni dell’anno e il dating show di Maria De Filippi tornerà in onda tra poche settimane su Canale 5. Stando alle prime anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, si è partiti dal Trono classico, dove sono confermati sia Flavio Ubirti (reduce dal successo nei panni di ‘tentatore’ a Temptation Island) che la giovane siciliana Cristiana Anania. Per loro sono già arrivati corteggiatrici e corteggiatori, tra i quali ci sarebbe anche un’altra vecchia conoscenza di Tempation: Jakub Bakkour, tentatore dell’edizione 2024. E a proposito del reality show condotto da Filippo Bisciglia, proprio nello studio di Uomini e Donne si terranno a breve anche le registrazioni del nuovo speciale Temptation Island e poi… e poi. Confermatissimi, ovviamente, anche Tina Cipollari e Gianni Sperti come opinionisti.
Trono Over della nuova edizione: cos’è successo
Nel corso delle prime registrazioni dell’anno di Uomini e Donne è stato dedicato ampio spazio anche al ‘nuovo’ parterre del Trono Over, dove non mancheranno vecchie conoscenze, nuovi volti e soprattutto grandi ritorni. Gemma Galgani (che ha già avuto i primi, esilaranti, battibecchi con Tina) ha rifiutato un caffè "per riconciliarsi" con Arcangelo; con lei, tra le dame in studio, anche Sabrina Zago e Cinzia Paolini. Gloria Nicoletti avrebbe fatto ritorno nel dating show, così come Diego, tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island. Ospiti in studio i sempre chiacchieratissimi Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, che hanno recentemente avuto un figlio. Ida Platano è stata avvistata a Roma e c’è chi ipotizza un suo ritorno nel parterre; chi invece è già tornato è Federico Mastrostefano. Tronista di U&D ben 16 anni fa (quando registrò il trono più lungo di sempre), il nuovo cavaliere del Trono Over avrebbe deciso di rimettersi in gioco a ‘caccia’ dell’amore. Stando a quanto rivelato da Pugnaloni, tuttavia, l’ex tronista sarebbe già nella bufera, con la sua ex fidanzata che avrebbe dichiarato: "Mi ha lasciata tramite sms (…) Ora capisco tante cose… che schifo (…) Lui che cerca la donna della sua vita, fa già ridere così… Quella poltrone rossa non se l’è mai tolta dalla testa".
