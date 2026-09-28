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Uomini che odiano le donne torna in TV, ma c'è una grande sorpresa: la saga di Millennium avrà due nuovi volti. Ecco chi sono

La saga di Millennium torna sul piccolo schermo con una nuova serie Sky: David Oyelowo e Viola Prettejohn saranno Mikael Blomkvist e Lisbeth Salander.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Millennium - uomini che odiano le donne
Rai.it

La saga di Millennium si prepara a tornare con una nuova veste televisiva.
A distanza di anni dalle precedenti trasposizioni cinematografiche, Uomini che odiano le donne approda infatti sul piccolo schermo con una serie firmata Sky. Il progetto, ambientato ai giorni nostri, ripartirà dal primo romanzo scritto da Stieg Larsson. E i primi due nomi del cast sono già stati ufficializzati. A interpretare i protagonisti Mikael Blomkvist e Lisbeth Salander saranno David Oyelowo e Viola Prettejohn. Le riprese dovrebbero partire il prossimo mese in Lituania.

Uomini che odiano le donne, chi sono i protagonisti della nuova serie

Il nuovo adattamento televisivo di Uomini che odiano le donne porterà nuovamente sullo schermo una delle coppie più riconoscibili del thriller nordico. David Oyelowo vestirà i panni di Mikael Blomkvist, giornalista che si trova coinvolto in un’indagine tanto delicata quanto pericolosa. Accanto a lui ci sarà Viola Prettejohn nel ruolo di Lisbeth Salander, giovane hacker dal carattere complesso e dalle straordinarie capacità investigative.

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La storia rimarrà legata al cuore del romanzo di Larsson. Blomkvist e Salander si troveranno a collaborare per fare luce sulla misteriosa scomparsa di Harriet Vanger, una ragazza sparita trent’anni prima dalla proprietà della sua facoltosa famiglia. Un caso apparentemente irrisolto che porterà i due protagonisti a scavare nei segreti dei Vanger, una delle dinastie industriali più influenti della Svezia. La serie sarà però ambientata nel presente, con gli sceneggiatori Amanda Coe, Steve Lightfoot e Angela LaManna pronti ad ampliare soprattutto la componente familiare della vicenda e il passato oscuro dei Vanger.

Il cast e il passato cinematografico della saga Millennium

Per Oyelowo si tratta di un nuovo importante impegno televisivo dopo Lawmen: Bass Reeves. L’attore sarà inoltre coinvolto nel progetto anche come produttore esecutivo. Prettejohn, invece, è un’interprete più giovane che negli ultimi anni ha iniziato a farsi conoscere dal pubblico internazionale. Tra i suoi precedenti figura anche il ruolo della giovane principessa Elisabetta in The Crown.

Questa sarà la terza versione principale del romanzo di Larsson. La prima arrivò nel 2009 con il film svedese interpretato da Michael Nyqvist e Noomi Rapace. Nel 2011 fu David Fincher a portare la storia a Hollywood con Daniel Craig e Rooney Mara. Nel 2018 arrivò poi Millennium – Quello che non uccide, con Claire Foy nei panni di Lisbeth Salander. Il film non riuscì però a ottenere il successo sperato. Ora la saga si prepara a ripartire ancora una volta, questa volta con una serie televisiva che promette di riportare al centro il mistero, i segreti di famiglia e l’inquietante atmosfera del romanzo originale.

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