Uomini che odiano le donne, Sky riapre il caso e promette di scioccare con una nuova serie TV Uomini che odiano le donne, il celebre romanzo di Stieg Larsson, diventa una serie TV per Sky ma con un tono più 'attuale': ecco le prime anticipazioni

Uomini che odiano le donne, celebre romanzo di Stieg Larsson, diventa una serie TV. Sky che ha dato il via libera a una serie di otto episodi, che coinvolge anche Left Bank Pictures, con la produzione che avrà il via in Lituania questa primavera. Il cast, al momento, non è ancora stato rivelato.

Uomini che odiano le donne diventa una serie TV per Sky: la trama e i precedenti adattamenti

Non è la prima volta che il romanzo di Larsson viene adattato per la TV. Negli anni, si sono susseguiti vari tentativi, che hanno avuto più o meno successo. Una versione svedese, con Noomi Rapace nei panni di Lisbeth Salander e Michael Nyqvist in quelli di Mikael Blomkvist, è stata molto apprezzata nel 2009, mentre il film di David Fincher del 2011, con Rooney Mara e Daniel Craig, ha ricevuto molti elogi dalla critica.

Il romanzo racconta le vicende di un giornalista e di un hacker che iniziano a indagare sulla scomparsa di una ragazza avvenuta 40 anni prima, per poi ritrovarsi invischiati in una pericolosa rete di bugie, misoginia e abusi sistematici. Sky promette di portare la storia "nel presente", ma comunque "radicata nei personaggi e nel DNA investigativo dei romanzi Millennium di Stieg Larsson, con temi di grande attualità".

Una storia dai temi importanti e attuali

Inevitabilmente, la serie darà alla storia più respiro, mentre i film hanno dovuto comprimere tutto in un paio d’ore. Il che potrebbe finalmente rendere giustizia al libro di Larsson, che negli anni ha creato una saga diventata iconica nel mondo del thriller.

Uomini che odiano le donne, d’altronde, non parla solo di uomini cattivi che fanno cose cattive ma indaga su come la violenza contro le donne venga perpetuata da istituzioni e sistemi, un tema che è diventato sempre più rilevante. Nel libro, l’hacker Lisbeth Salander è estremamente intelligente e capace, ma è comunque sottoposta a tutela legale che consente a un uomo la libertà di controllare le sue finanze e di aggredirla sessualmente.

