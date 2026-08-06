Uno splendido errore 4, iniziate le riprese prima del debutto della terza stagione: chi ritorna e quando vedremo la nuova serie Si torna a Silver Falls: la quarta stagione di 'Uno splendido Errore' è ufficiale e, nel giorno di debutto della terza su Netflix, siamo già curiosi di sapere come continuerà

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Se c’è una storia che ci fa battere il cuore e ci catapulta d’un fiato tra i paesaggi mozzafiato e i drammi sentimentali di Silver Falls, quella è sicuramente Uno splendido errore (My Life with the Walter Boys). Per tutti gli appassionati delle vicende di Jackie Howard e dell’irresistibile (e numerosissima) famiglia Walter, ci sono ottime notizie all’orizzonte: il futuro dello show è più solido e promettente che mai.

Netflix, già prima del debutto della terza stagione avvenuto il 6 agosto, ha infatti deciso di fare un vero e proprio atto di fede verso uno dei suoi young adult di maggior successo, confermando ufficialmente la quarta stagione di Uno splendido errore. La notizia è che il rinnovo è arrivato persino prima della messa in onda del terzo capitolo, con le riprese della quarta stagione che sono scattate ufficialmente lo scorso 27 giugno nella suggestiva cornice di Alberta, in Canada, e si protrarranno fino al mese di ottobre. Ma quando potremo godere di questi nuovi episodi? Per vedere il seguito sulla piattaforma di streaming bisognerà attendere il 2027, un’attesa ampiamente ripagata dalla certezza che la storia continui.

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Dove eravamo rimasti: il riassunto e i nodi della terza stagione

Per capire dove ci porterà il futuro, facciamo un piccolo passo indietro. La serie, tratta dall’amato romanzo di Ali Novak, ha ottenuto fin da subito numeri record, superando il miliardo di minuti di streaming e diventando un pilastro del catalogo.

I fan hanno atteso a lungo il terzo capitolo per conoscere le vicende dei protagonisti lasciate aperte. Eravamo rimasti col fiato sospeso dopo l’intensa confessione d’amore tra Jackie e Cole, un momento che ha inevitabilmente incrinato il rapporto con Alex, fratello di Cole e fidanzato della ragazza. A complicare tutto ci aveva pensato l’improvviso malore di George Walter, il capofamiglia, un evento drammatico che ha però spinto tutti a riflettere sulle cose davvero importanti. Nel corso della terza stagione, i protagonisti hanno intrapreso percorsi di profonda crescita personale.

Alex Walter si è gettato a capofitto nel mondo del rodeo, affrontando i riflettori e le prime pressioni del successo. Cole Walter ha incanalato la sua adrenalina nelle corse automobilistiche, scoprendo un nuovo talento naturale. Nel frattempo Jackie Howard, interpretata da una straordinaria Nikki Rodriguez, ha finalmente smesso di cercare di essere perfetta ad ogni costo, imparando a mettere se stessa al primo posto e impegnandosi per la comunità di Silver Falls, pur restando divisa dal triangolo amoroso più amato della TV.

Chi torna nel cast della quarta stagione

A rendere speciale questo teen drama è la straordinaria chimica del suo gruppo di attori. La showrunner Melanie Halsall non ha nascosto la gioia per il ritorno sul set, promettendo nuove trame "deliziose, romantiche e caotiche".

I volti amatissimi faranno tutti il loro ritorno. Troveremo naturalmente Nikki Rodriguez (Jackie), affiancata dagli inseparabili Noah LaLonde (Cole) e Ashby Gentry (Alex). Rivedremo i pilastri della famiglia come Sarah Rafferty (Katherine) e Marc Blucas (George), insieme a tutto l’incredibile gruppo di fratelli e amici: Connor Stanhope, Johnny Link, Corey Fogelmanis, Jaylan Evans, Zoë Soul, Alisha Newton e tanti altri. Silver Falls ci aspetta ancora: la strada verso il finale è lunga, ma le emozioni, per fortuna, sono appena cominciate.

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