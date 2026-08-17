Uno splendido errore 3, le location da sogno della serie Netflix esistono davvero: dove si trovano Oltre ad una storia ricca di colpi di scena, la serie Netflix regala anche scenari da sogno: ecco dove si trovano le location in cui è stata ambientata la nuova stagione

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Se c’è una cosa che salta subito all’occhio guardando la terza stagione di Uno splendido errore, sono sicuramente i suoi paesaggi. Le bellissime location ricche di verde a perdita d’occhio e l’atmosfera dei ranch non fanno solo da sfondo, ma accompagnano da vicino la crescita di Jackie, che si sta ormai abituando a questa sua nuova vita lontano dal caos di New York. La nuova stagione della serie targata Netflix, ispirata ai libri di Ali Novak, è arrivata sulla piattaforma dal 6 agosto 2026; ma dove sono state girate esattamente le nuove puntate?

Dov’è ambientato Uno splendido errore 3? Le magnifiche location della serie

Anche se la storia è ambientata nelle campagne del Colorado – cavalcando il grande successo delle serie TV dedicate alla vita da ranch e al fascino del mondo western – le riprese si sono svolte altrove. Per questioni di permessi e facilità di produzione, la troupe ha scelto di girare in Canada, per la precisione nella provincia dell’Alberta. È qui che si trovano paesaggi spettacolari tra montagne, laghi e praterie sconfinate che regalano sullo schermo una sensazione di totale libertà.

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Nel particolare, sono tre le location principali di Uno splendido errore 3:

La prima è Calgary, celebre cittadina canadese, soprannominata "Cowtown" (la città dei mandriani) per il suo perfetto mix tra modernità e cultura western. Questa ha fatto da sfondo alle scene girate a scuola, nel centro del paese e durante le gare di rodeo.

Poco distante da Calgary c’è Cochrane, località immersa nella natura in cui è ambientata la tenuta della famiglia Walter e ricreata l’immaginaria cittadina di Silver Falls.

Tra le nuove ambientazioni compaiono anche piccoli centri come Bragg Creek e Kananaskis Country, dove il tempo sembra scorrere a un ritmo decisamente più lento. Gli appassionati di serie TV riconosceranno poi High River, località con una splendida vista sulle Montagne Rocciose già usata in passato per altre produzioni.

Cosa accade nella terza stagione della serie Netflix

Uno splendido errore 3 riprende proprio dal finale della seconda stagione, dopo la confessione d’amore tra Jackie e Cole e la scoperta da parte di Alex. Il malore improvviso del padre dei fratelli Walter porta però tutti e tre i protagonisti a una riflessione: la vita è troppo breve per non inseguire i propri desideri. Tra nuove passioni, il rodeo e progetti per la comunità di Silver Falls, il nuovo equilibrio dei ragazzi rischia di saltare di nuovo in aria con l’arrivo in città di un vecchio amico d’infanzia di Jackie da New York.

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