Uno sbirro in Appennino, Claudio Bisio torna su Rai 1 in un ruolo totalmente inedito per lui: la nuova fiction crime rompe tutti gli schemi
Nella nuova serie di Rai 1, l'attore mette da parte la comicità pura, per entrare in un ruolo più sfumato e malinconico.
Dal 9 aprile Uno sbirro in Appennino debutta in prima serata su Rai 1 ed è una delle novità più attese della stagione televisiva: una serie che mescola indagine poliziesca, ironia e introspezione, con uno scenario suggestivo come l’Appennino emiliano e Claudio Bisio, al suo ritorno nella fiction Rai, nei panni del commissario Benassi.
4 puntate in tutto per un totale di 8 episodi da circa 50 minuti ciascuno, per un crime diverso dal solito: non solo indagini, ma anche un forte racconto emotivo con un’ambientazione suggestiva e un Bisio inedito: lontano dalla comicità pura, in un ruolo più sfumato e malinconico che affronta temi universali.
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