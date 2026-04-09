Uno sbirro in Appennino, Claudio Bisio torna su Rai 1 in un ruolo totalmente inedito per lui: la nuova fiction crime rompe tutti gli schemi Nella nuova serie di Rai 1, l'attore mette da parte la comicità pura, per entrare in un ruolo più sfumato e malinconico.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Dal 9 aprile Uno sbirro in Appennino debutta in prima serata su Rai 1 ed è una delle novità più attese della stagione televisiva: una serie che mescola indagine poliziesca, ironia e introspezione, con uno scenario suggestivo come l’Appennino emiliano e Claudio Bisio, al suo ritorno nella fiction Rai, nei panni del commissario Benassi.

4 puntate in tutto per un totale di 8 episodi da circa 50 minuti ciascuno, per un crime diverso dal solito: non solo indagini, ma anche un forte racconto emotivo con un’ambientazione suggestiva e un Bisio inedito: lontano dalla comicità pura, in un ruolo più sfumato e malinconico che affronta temi universali.

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