Uno sbirro in Appennino, il finale di Claudio Bisio trionfa sul web: “Meravigliosi”. Poi l’indizio sulla seconda stagione: “Si capisce” Il finale di 'Uno sbirro in Appennino' ha sollevato reazioni entusiaste sui social: "Seconda stagione obbligatoria", ecco com'è finita la fiction ieri 30 aprile su Rai 1.

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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Ieri sera – giovedì 30 aprile – su Rai 1 è andato in onda il finale di stagione della serie Uno sbirro in Appennino, che ha chiuso il suo percorso televisivo con due episodi ricchi di tensione e colpi di scena. La fiction, diretta da Renato De Maria, ha visto tra i protagonisti Claudio Bisio nei panni del commissario Vasco Benassi, affiancato da un cast che include Valentina Lodovini, Chiara Celotto, Elisa Di Eusanio e Michele Savoia. La narrazione ha intrecciato indagini poliziesche, rapporti familiari e dinamiche personali, offrendo uno sguardo originale su un contesto territoriale poco esplorato dalla fiction italiana, quello dell’Appennino. L’ambientazione ha contribuito a dare identità e atmosfera alla storia, alternando momenti di suspense a passaggi più emotivi. La serie si è distinta per il suo taglio narrativo equilibrato tra giallo e dramma umano, riuscendo a coinvolgere il pubblico puntata dopo puntata.

Social entusiasti del finale di "Uno sbirro in Appennino": "Fiction pazzesca, seconda stagione obbligatoria"

Il finale della prima stagione di Uno sbirro in Appennino, andato in onda su Rai1, ha chiuso il suo percorso televisivo confermando il buon riscontro ottenuto dalla fiction. La serie ha registrato una media di circa 4 milioni di spettatori, pari al 23,7% di share, consolidando così un risultato positivo per la rete ammiraglia della Rai. L’ultima puntata ha offerto un epilogo ricco di tensione, ma con diversi elementi lasciati in sospeso, alimentando l’ipotesi di una seconda stagione. Protagonista della storia è il commissario Vasco Benassi, interpretato da Claudio Bisio, affiancato da un cast che ha contribuito al successo della serie. Sui social il pubblico ha espresso grande apprezzamento per la qualità narrativa e per la costruzione dei personaggi, sottolineando come la fiction sia riuscita a distinguersi nel panorama televisivo.

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Diversi i commenti entusiasti del pubblico sul web: "Ecco che da qui inizia la trama della seconda stagione. Una fiction bellissima, piacevole e coinvolgente, ben scritta, ben recitata, casi di puntata interessanti, attori pazzeschi, ambientazione nuova e diversa dal solito e un finale aperto spero per una seconda stagione perché merita tantissimo", "Veramente bravi, meravigliosi tutti". Molti spettatori hanno apprezzato proprio l’apertura narrativa del finale, costituisce un forte indizio sulla produzione della seconda stagione: "Dal finale si capisce che faranno la seconda stagione", "Finale apertissimo, seconda stagione obbligatoria. Gli ultimi due episodi mi sono piaciuti tanto". Altri hanno evidenziato la scelta di evitare chiusure prevedibili: "Finalmente un finale non da tarallucci e vino e quindi aperto alla seconda stagione grazie". Non sono mancati commenti entusiasti sulla costruzione del racconto: "Un giallo che è riuscito a tenermi incollata senza mai sembrare banale ma soprattutto sono riusciti a conciliare una trama molto ben fatta con i giusti momenti comici".

Uno sbirro in Appennino: come finisce e se ci sarà la seconda stagione

Il finale della serie Uno sbirro in Appennino, andata in onda su Rai1, chiude il caso principale con il commissario Vasco Benassi, interpretato da Claudio Bisio, che riesce finalmente Vasco a trovare gli assassini della sorella oltre che ricucire definitivamente i rapporti con la figlia. Nelle scene conclusive, il protagonista viene raggiunto da due colpi di pistola al petto, ma la sua collega Amaranta, interpretata da Chiara Celotto, interviene prontamente eliminando i due aggressori. Solo dopo si scopre che Vasco era protetto da un giubbotto antiproiettile e quindi non è in pericolo di vita. Dopo la concitazione, il commissario ottiene la promessa della collega di restare al suo fianco nel lavoro.

La scena finale dell’ultima puntata si sposta poi su un momento più leggero con una festa nel paese, mentre Vasco e Nicole, interpretata da Valentina Lodovini, decidono di mettere da parte le remore e iniziare una relazione sentimentale. L’apparente serenità viene però interrotta dall’arrivo del Questore, che prima si congratula per il successo dell’indagine e poi comunica a Vasco il trasferimento in città per un nuovo incarico. Nonostante il desiderio del commissario di restare nel paese a cui si è affezionato, il superiore conferma la decisione senza possibilità di cambiamento. Uno Sbirro in Appennino finisce così con Vasco che osserva i luoghi a lui ormai cari, consapevole dell’imminente partenza. La scena lascia aperta la porta a una possibile seguito, suggerendo sviluppi futuri ancora non confermati. Al momento, infatti, non esistono annunci ufficiali da parte di Rai, produzione o cast su una seconda stagione. Tuttavia, il buon riscontro in termini di ascolti e la forte partecipazione del pubblico, anche sui social, alimentano l’ipotesi di un rinnovo.

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