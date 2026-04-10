Uno sbirro in Appennino, la fiction con Claudio Bisio non sfonda: “La Rai ha toppato”, per il web ha un difetto esagerato Il debutto della nuova fiction del prime time di Rai 1 non ha convinto tutti, soprattutto sui social: le reazioni alla prima puntata

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Claudio Bisio convince ma non del tutto. Ieri giovedì 9 aprile 2026, infatti, è iniziata la nuova fiction Uno sbirro in Appennino, con l’attore novese nei panni del protagonista, il commissario Vasco Benassi. La serie targata Rai Fiction, tuttavia, non ha fatto (ancora) breccia nel cuore del pubblico, soprattutto quello del web; sui social, infatti, la prima puntata non ha convinto tutti. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Uno sbirro in Appennino, la prima puntata

Ieri giovedì 9 aprile 2026 nel prime time di Rai 1 ha fatto il suo debutto Uno sbirro in Appennino, la nuova fiction della prima rete. La serie vede Claudio Bisio nei panni del protagonista Vasco Benassi, scaltro commissario trasferito da Bologna al suo borgo d’origine, Muntagò. Qui Vasco dovrà fare i conti coi fantasmi del proprio passato e si troverà di fronte a dei casi inaspettati, ma questa esperienza sarà anche l’occasione per riscoprire le proprie radici e creare nuovi legami.

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Se da un lato l’interpretazione di Claudio Bisio ha convinto, dall’altro la prima puntata di Uno sbirro in Appenino – come anticipato – non ha convinto tutti, soprattutto sui social. Il popolo del web ha additato la trama come il problema principale, a causa dell’assenza di ritmo e di dinamicità. Sui social, insomma, i commenti non sono stati molto positivi. Non è mancato qualche plauso alla location della serie (il paese di Muntagò è in realtà Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna) ma in generale la sensazione è l’esordio della nuova fiction non abbia convinto.

La reazione dei social

"Molto lenta, la noia regna sovrana Bisio sotto tono difficile dargli più di 5. Stavolta la Rai ha toppato con questa fiction", "Un po’ moscia", "Mi dispiace per Bisio che generalmente mi piace, ma per ora è un grande NO: ritmo troppo lento, mi sono addormentata a più riprese", "Deboluccia, pensavo meglio" eccetera eccetera si legge sui social, dove – come detto – il debutto della nuova fiction Uno sbirro in Appennino non è stato accolto benissimo. In molto hanno infatti visto nel ritmo dilatato della trama e dell’azione il principale problema della prima puntata: "Sicuramente non è il capolavoro Rai dell’anno che tiene incollati allo schermo. È molto leggera, easy", "Comunque sì carina ma troppo lenta", "Diciamo, niente male, ma forse un po’ tranquilla… poco movimento", "Per me un pochino lenta. A tratti mi addormentavo… cosa che se una fiction mi prende non mi addormento. Spero la prossima puntata sia più dinamica. Bisio bravissimo ma lui solo non basta", "Un po’ lenta, ma i personaggi sono abbastanza divertenti e i paesaggi sono strepitosi", "Mi sono annoiata. Ho cambiato canale", "Mi ha deluso! Bisio recita molto bene, ma la trama non è avvincente. Molto lenta e poco travolgente come fiction", "Lenta e scontata", "Ho cambiato canale non mi è piaciuta", "Non mi è piaciuta. Banale noiosa e stereotipata. Salvo solo la location", "Poco coinvolgente, noiosa… bello il paesaggio", "Bella… Bisio molto gradevole. L’unico difetto è oramai quello cronico degli sceneggiati Rai: l’audio, con dialoghi che non sempre si afferrano", "A me è piaciuto, avevo solo spesso problemi con l’audio". Al di là degli elogi a un Claudio Bisio convincente, però, non mancano anche commenti positivi: "Sono gusti, ognuno con il suo. Il grande Claudio Bisio, in veste di commissario, un po’ ironico, un po’ inciampato, un po’ rimasto in un passato doloroso. A me piace", "Mi sembra un’ottima scelta avere Claudio Bisio nel ruolo di Vasto Benassi, la sua interpretazione è stata davvero convincente e ha reso giustizia alla complessità del personaggio", "Divertente e carina, tutti bravi, piacevole serata guardando la tv".

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