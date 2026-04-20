Uno dei protagonisti di Game of Thrones nel nuovo Batman? Matt Reeves punta in alto Il "patriarca" di Game of Thrones, Charles Dent, è in trattative per interpretare il padre di Harvey Dent in The Batman II

Marco Lucio Papaleo Content Editor Linkedin

Facebook

Altri Siti Per vivere (in ogni senso) scrivo e descrivo: mi interessa molto il contenuto, ma spesso resto affascinato dall'utilizzo del contenitore. Amo Tetris e le narrazioni interattive.

CONDIVIDI

Il cast di The Batman Parte II continua a espandersi con nomi di altissimo profilo. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla produzione e rivelato da Deadline, Charles Dance, l’indimenticabile Tywin Lannister de Il Trono di Spade, è in trattative avanzate per unirsi alla pellicola diretta da Matt Reeves. Se l’accordo verrà formalizzato, l’attore britannico vestirà i panni del quasi omonimo Charles Dent, padre del procuratore distrettuale Harvey Dent. Quest’ultimo, destinato a diventare il villain Due Facce, sarà interpretato da Sebastian Stan, mentre Scarlett Johansson è già confermata nel ruolo della moglie di Dent. Per Dance si tratta di un ritorno a un ruolo di patriarca autoritario e potenzialmente ambiguo, caratteristiche che hanno reso iconica la sua interpretazione nella serie HBO.

Il ritorno di Alfred e l’incastro produttivo di Andy Serkis

Sembra dunque che la produzione si stia spingendo in un’ottima direzione a livello di casting, andando a recuperare "alla concorrenza" volti noti e amati e riconfermando i pilastri del primo film: ad esempio, Andy Serkis tornerà ufficialmente a interpretare Alfred Pennyworth, il fidato maggiordomo di Bruce Wayne. La conferma è recentemente arrivatp dopo un periodo di incertezza dovuto agli impegni dell’attore con la regia di Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, previsto per il dicembre 2027. Serkis ha rassicurato il pubblico dichiarando che, sebbene non si unirà immediatamente alle riprese che inizieranno a giugno a Londra, farà parte della produzione entro la fine dell’anno, riuscendo a conciliare entrambi i prestigiosi progetti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La tabella di marcia verso il 2027

L’inserimento di Charles Dance aggiunge una gravitas drammatica notevole al progetto. L’attore è reduce dal successo di Frankenstein di Guillermo del Toro, dove ha interpretato il padre del protagonista, e dalla serie Peacock Day of the Jackal. La sua capacità di tratteggiare uomini di potere freddi e calcolatori sembra adattarsi perfettamente alla visione di Matt Reeves, che nel primo film aveva già esplorato le ombre della classe dirigente di Gotham.

La produzione di The Batman Parte II entrerà nel vivo durante la primavera, con Robert Pattinson pronto a riprendere il mantello del Cavaliere Oscuro. Il film è prodotto dai co-capi dei DC Studios James Gunn e Peter Safran, insieme a Dylan Clark. La data di uscita nelle sale è già stata fissata per il 1 ottobre 2027. Il primo capitolo è stato uno dei maggiori successi post-pandemia per Warner Bros., incassando 369,3 milioni di dollari negli Stati Uniti e 772 milioni a livello globale, stabilendo un tono noir e investigativo che Reeves intende approfondire ed espandere in questa nuova iterazione di Gotham.

Potrebbe interessarti anche