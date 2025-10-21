Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Union SG-Inter, oggi in diretta Tv: canale, orario, streaming e dove vedere in chiaro l’altro big match

Stasera i nerazzurri di Chivu affrontano i belgi della Royale Union Saint-Gilloise: Sky, Mediaset o DAZN, canale e orario, la programmazione di Cielo e Tv8

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Torna il grande calcio europeo con la terza giornata di Champions League 2025/26. Oggi martedì 21 ottobre 2025 scende in campo l’Inter di Cristian Chivu, reduce da due vittorie consecutive in Europa e pronta a riprendere il suo cammino in trasferta in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming e tutta la programmazione in chiaro della Champions.

Union SG-Inter: dove vedere la terza giornata di Champions in tv e streaming

Inanellata una striscia di sei vittorie consecutive e ancora a bottino pieno in Europa, l’Inter torna in campo per la terza giornata di Champions League 2025/26. I nerazzuri di Cristian Chivu stanno vivendo un ottimo momento e oggi martedì 21 ottobre 2025 si giocano tre punti pesanti in ottica qualificazione al turno successivo della massima competizione europea nella trasferta contro i belgi della Royale Union Saint-Gilloise. Fischio d’inizio fissato per le ore 21:00 allo stadio Joseph Marien di Bruxelles.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Union SG-Inter sarà trasmessa in diretta da Sky. La partita del terzo turno di Champions League sarà dunque visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (252) e in alta definizione su Sky Sport 4K (canale 213). Per tutti gli abbonati alla piattaforma sarà possibile seguire il match anche in streaming su NOW e sull’app SkyGo. Telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni con commento tecnico di Luca Marchegiani.

  • 21:00 Union SG – Inter | in onda su Sky (Sport Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K), streaming su NOW e SkyGo

Champions League 2025/26: tutte le partite in chiaro

Come di consueto, i big match di questa terza giornata di Champions League 2025/26 saranno visibili anche in chiaro in tv. Sarà una settimana pirotecnica per il calcio europeo, con alcuni dei migliori confronti di scena da martedì a giovedì. Si parte oggi martedì 21 ottobre 2025 con la sfida del Camp Nou tra Barcellona e Olympiacos in differita. Mercoledì toccherà al Chelsea di Maresca, che ospiterà l’Ajax a Stamford Bridge (diretta alle 21); giovedì il Porto farà visita al Nottingham Forest (calcio d’inizio alle 21). Di seguito la lista e la programmazione completa delle partite in chiaro su Cielo e Tv8:

  • 21:30 Barcellona – Olympiacos |in differita su Cielo (canale 26 del DT)
  • 21:00 Chelsea – Ajax | in diretta in chiaro su Tv8
  • 21:00 Nottingham Forest – Porto | in diretta in chiaro su Tv8

Potrebbe interessarti anche

Enzo Maresca

Champions League in diretta Tv, tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è un big match)

Da Barcellona-Olympiacos a Chelsea-Ajax: tre big match visibili gratis in Tv tra ogg...
Champions League 2025/26

Inter-Slavia Praga oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e le polemiche nerazzurre

Nella seconda giornata di Champions League 2025/26 gli uomini di Chivu affrontano a ...
Marcos Thuram

Inter-Ajax oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e l’altro big-match in chiaro

Stasera i nerazzurri di Chivu debuttano in Champions League contro gli olandesi: fis...
Europa League

Aston Villa-Bologna oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e l’altro big-match in chiaro

Oggi giovedì 25 settembre 2025 i rossoblù di Italiano debuttano in Europa League con...
Gian Piero Gasperini

Roma-Lille oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: orario e le partite dell’Europa League in chiaro

Oggi giovedì 2 ottobre 2025 i giallorossi ospitano i francesi nella seconda giornata...
Juventus

Villarreal-Juventus, oggi in diretta Tv: canale, orario, streaming e dove vedere in chiaro l'altro big match

Stasera 1 ottobre la Juventus sfida gli spagnoli in Champions League (diretta Tv e s...
Antonio Conte

Napoli-Sporting Lisbona oggi in diretta tv: dove vederla, streaming e svolta dopo la polemica su De Bruyne

Nella seconda giornata di Champions League 2025/26 i partenopei ospitano i lusitani:...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 21 ottobre 2025. Dove vedere Inter e Napoli in Champions

Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 21 ottobre 2025. Dove vedere Inter e Napoli in Champions

Le partite in onda martedì 21 ottobre 2025: i nerazzurri affrontano l'Union SG e gli...
napoli-manchester city dove vederla oggi tv

Napoli-Manchester City oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e l’altro big-match di Champions League

Stasera il Napoli debutta in Champions League contro il Manchester City di Guardiola...

NH Collection Mirtillo Rosso

Fuga nel weekend e non solo

Ecco un luogo immerso nella natura nel cuore delle Alpi

LEGGI

Personaggi

Nicla Ozenda

Nicla Ozenda
Giorgio Armani

Giorgio Armani
andrea-delogu

Andrea Delogu
Blake Lively

Blake Lively

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963