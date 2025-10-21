Union SG-Inter, oggi in diretta Tv: canale, orario, streaming e dove vedere in chiaro l’altro big match Stasera i nerazzurri di Chivu affrontano i belgi della Royale Union Saint-Gilloise: Sky, Mediaset o DAZN, canale e orario, la programmazione di Cielo e Tv8

Torna il grande calcio europeo con la terza giornata di Champions League 2025/26. Oggi martedì 21 ottobre 2025 scende in campo l’Inter di Cristian Chivu, reduce da due vittorie consecutive in Europa e pronta a riprendere il suo cammino in trasferta in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming e tutta la programmazione in chiaro della Champions.

Union SG-Inter: dove vedere la terza giornata di Champions in tv e streaming

Inanellata una striscia di sei vittorie consecutive e ancora a bottino pieno in Europa, l’Inter torna in campo per la terza giornata di Champions League 2025/26. I nerazzuri di Cristian Chivu stanno vivendo un ottimo momento e oggi martedì 21 ottobre 2025 si giocano tre punti pesanti in ottica qualificazione al turno successivo della massima competizione europea nella trasferta contro i belgi della Royale Union Saint-Gilloise. Fischio d’inizio fissato per le ore 21:00 allo stadio Joseph Marien di Bruxelles.

Union SG-Inter sarà trasmessa in diretta da Sky. La partita del terzo turno di Champions League sarà dunque visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (252) e in alta definizione su Sky Sport 4K (canale 213). Per tutti gli abbonati alla piattaforma sarà possibile seguire il match anche in streaming su NOW e sull’app SkyGo. Telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni con commento tecnico di Luca Marchegiani.

21:00 Union SG – Inter | in onda su Sky (Sport Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K), streaming su NOW e SkyGo

Champions League 2025/26: tutte le partite in chiaro

Come di consueto, i big match di questa terza giornata di Champions League 2025/26 saranno visibili anche in chiaro in tv. Sarà una settimana pirotecnica per il calcio europeo, con alcuni dei migliori confronti di scena da martedì a giovedì. Si parte oggi martedì 21 ottobre 2025 con la sfida del Camp Nou tra Barcellona e Olympiacos in differita. Mercoledì toccherà al Chelsea di Maresca, che ospiterà l’Ajax a Stamford Bridge (diretta alle 21); giovedì il Porto farà visita al Nottingham Forest (calcio d’inizio alle 21). Di seguito la lista e la programmazione completa delle partite in chiaro su Cielo e Tv8:

21:30 Barcellona – Olympiacos |in differita su Cielo (canale 26 del DT)

|in differita su Cielo (canale 26 del DT) 21:00 Chelsea – Ajax | in diretta in chiaro su Tv8

| in diretta in chiaro su Tv8 21:00 Nottingham Forest – Porto | in diretta in chiaro su Tv8

