Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Undertone, il nuovo film horror è puro terrore e il trailer ufficiale lo conferma: il video è choc

A24 lancia il suo nuovo film horror, Undertone, con un primo trailer ufficiale da brividi: voci inquietanti, presenze e scene da paura

Undertone, il trailer del nuovo film horror di A24

A24 è pronta scatenare nuovamente la paura nel suo pubblico con il nuovo film horror Undertone, di cui è stato pubblicato un primo e già discusso trailer ufficiale. "It Wants to Be Heard", ovvero "Vuole essere ascoltato", è il titolo del trailer del film, e non ci è voluto molto perché i fan si rendessero conto che parte dell’inquietante audio che si sente è riprodotto al contrario, e che deve dunque essere invertito.

Undertone segna il debutto di Ian Tuason al cinema: il trailer e la trama del film

Undertone, del regista esordiente Ian Tuason, ha debuttato al Fantasia Film Festival la scorsa estate. Lo stesso che ha presentato in anteprima Skinamarink, che ha sfruttato il fascino del web per diventare un grande successo, nonostante un budget di soli 10.000 dollari. Il film, che sarà proiettato in anteprima al Sundance Film Festival 2026 questo mese, racconta la storia della conduttrice di un popolare podcast sul paranormale che rimane perseguitata da terrificanti registrazioni che le vengono misteriosamente inviate.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Tuason ha ottenuto il suo primo riconoscimento su YouTube, realizzando cortometraggi horror in realtà virtuale che hanno totalizzato milioni di visualizzazioni e ottenuto visibilità al SXSW e oltre. In Undertone, il regista racconta invece la storia di Nina Kiri, "Una conduttrice di podcast che tratta temi spettrali si trasferisce per prendersi cura della madre morente.", si legge nella sinossi ufficiale del film. "Quando le vengono inviate le registrazioni degli incontri paranormali di una coppia incinta, scopre che la loro storia è parallela alla sua, e ogni registrazione la spinge verso la follia", annuncia la trama.

Il cast e quando esce Undertone al cinema

Sebbene Kiri occuperà la maggior parte del tempo sullo schermo nel film, ed è anche l’unica persona fisicamente visibile nel primo trailer (a parte un’inquietante figura di sfondo), non sarà la sola a vivere l’orrore. Nel cast di Undertone troviamo, infatti, anche Kris Holden-Ried, Michèle Duquet, Keana Lyn Bastidas e Jeff Yung. Dopo Undertone, il regista Tuason si occuperà successivamente dell’ottavo capitolo di Paranormal Activity, saga iconica per gli amanti del genere horror.

Le premesse, dunque, sono ottime: Undertone ha già attirato l’attenzione dei fan dell’horror, e il trailer non ha fatto che acuire l’attesa per l’uscita del film che è fissata, nei cinema, per il 13 marzo 2026.

Potrebbe interessarti anche

Scream 7, è stato rilasciato il teaser trailer del nuovo film della saga slasher

Scream 7, Ghostface farà più paura nel 2026: 'buoni' propositi clamorosi e un messaggio choc per Sidney

Scream 7 rilancia la saga horror con Ghostface e i suoi “buoni propositi”: un messag...
Antonio Albanese nella fiction in streaming su RaiPlay I Topi

Antonio Albanese in fuga al cinema: situazioni paradossali e tensioni nel trailer del nuovo film

Una notte folle tra amicizia, errori e scelte sbagliate: ecco trailer e trama del nu...
The PItt 2, HBO Max ha pubblicato il trailer della seconda stagione della serie

Addio Amazon Prime Video, adesso c'è HBO Max: il trailer di The Pitt 2 è adrenalina pura

Il trailer di The Pitt 2 mostra un pronto soccorso sospeso tra silenzi inquietanti e...
Shrinking 3, Michael J. Fox torna in scena nel trailer della terza stagione della serie Apple TV

Shrinking 3, Michael J. Fox torna in tv dopo 5 anni ma questa battuta nel trailer fa già discutere: nessuno se la aspettava

Apple TV+ svela Shrinking 3: tra nuovi amori, crisi personali e un grande ritorno, M...
Stranger Things 5, lacrime, sofferenza e morti nel trailer del finale della serie

Stranger Things 5: lacrime, sofferenza e 'morti' nel trailer del finale della serie

L'epico finale della serie creata dai Fratelli Duffer sta per arrivare: fan con l'ac...
Stranger Things: Un'ultima avventura, ecco il trailer del documentario sulla stagione finale

Netflix non dimentica Stranger Things: il trailer inaspettato del documentario sulla stagione finale

È online il trailer del dietro le quinte della stagione finale della serie creata da...
Avengers: Doomsday, il Bifrost porta ufficialmente il secondo teaser trailer

Avengers: Doomsday, il secondo teaser trailer punta sull'amore: Thor vuole solo una cosa

Arriva ufficialmente sui social il secondo teaser trailer di Avengers: Doomsday, ded...
Ecco Supergirl! Il trailer del film DC con Milly Alcock (e c'è un volto conosciuto)

Ecco Supergirl: il trailer del film travolge i fan (e c'è un volto conosciuto e attesissimo)

Finalmente è disponibile il primo trailer di Supergirl con Milly Alcock, che ci perm...
Hijack 2, pubblicato il trailer della seconda stagione della serie Apple TV+ con Idris Elba

Hijack 2, Idris Elba torna a far tremare la metropolitana nel trailer della serie Apple TV+

Sam Nelson è di nuovo al centro della crisi: tra dirottamenti, ostaggi e decisioni a...

Trenord

I Treni della Neve

Raggiungere le migliori piste da sci comodamente in treno

LEGGI

Personaggi

Letizia Arnò

Letizia Arnò
Francesca Inaudi

Francesca Inaudi
Tellynonpiangere

Tellynonpiangere
Isabella Rossellini

Isabella Rossellini

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963