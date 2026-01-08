Undertone, il nuovo film horror è puro terrore e il trailer ufficiale lo conferma: il video è choc A24 lancia il suo nuovo film horror, Undertone, con un primo trailer ufficiale da brividi: voci inquietanti, presenze e scene da paura

A24 è pronta scatenare nuovamente la paura nel suo pubblico con il nuovo film horror Undertone, di cui è stato pubblicato un primo e già discusso trailer ufficiale. "It Wants to Be Heard", ovvero "Vuole essere ascoltato", è il titolo del trailer del film, e non ci è voluto molto perché i fan si rendessero conto che parte dell’inquietante audio che si sente è riprodotto al contrario, e che deve dunque essere invertito.

Undertone segna il debutto di Ian Tuason al cinema: il trailer e la trama del film

Undertone, del regista esordiente Ian Tuason, ha debuttato al Fantasia Film Festival la scorsa estate. Lo stesso che ha presentato in anteprima Skinamarink, che ha sfruttato il fascino del web per diventare un grande successo, nonostante un budget di soli 10.000 dollari. Il film, che sarà proiettato in anteprima al Sundance Film Festival 2026 questo mese, racconta la storia della conduttrice di un popolare podcast sul paranormale che rimane perseguitata da terrificanti registrazioni che le vengono misteriosamente inviate.

Tuason ha ottenuto il suo primo riconoscimento su YouTube, realizzando cortometraggi horror in realtà virtuale che hanno totalizzato milioni di visualizzazioni e ottenuto visibilità al SXSW e oltre. In Undertone, il regista racconta invece la storia di Nina Kiri, "Una conduttrice di podcast che tratta temi spettrali si trasferisce per prendersi cura della madre morente.", si legge nella sinossi ufficiale del film. "Quando le vengono inviate le registrazioni degli incontri paranormali di una coppia incinta, scopre che la loro storia è parallela alla sua, e ogni registrazione la spinge verso la follia", annuncia la trama.

Il cast e quando esce Undertone al cinema

Sebbene Kiri occuperà la maggior parte del tempo sullo schermo nel film, ed è anche l’unica persona fisicamente visibile nel primo trailer (a parte un’inquietante figura di sfondo), non sarà la sola a vivere l’orrore. Nel cast di Undertone troviamo, infatti, anche Kris Holden-Ried, Michèle Duquet, Keana Lyn Bastidas e Jeff Yung. Dopo Undertone, il regista Tuason si occuperà successivamente dell’ottavo capitolo di Paranormal Activity, saga iconica per gli amanti del genere horror.

Le premesse, dunque, sono ottime: Undertone ha già attirato l’attenzione dei fan dell’horror, e il trailer non ha fatto che acuire l’attesa per l’uscita del film che è fissata, nei cinema, per il 13 marzo 2026.

