Under Salt Marsh è la serie evento del 2026 da oggi su Sky e NOW: il vero crime prende vita È uscito ufficialmente il trailer di una delle serie più emozionanti di questa stagione: scopriamo trama, cast, data di uscita e dove vederla in streaming.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Il secondo mese del 2026 si apre con un debutto attesissimo: Under Salt Marsh – Segreti Sommersi è la nuova serie crime Sky Original pronta a conquistare il pubblico italiano grazie all’inedito mix di mistero, emozioni, segreti e personaggi dall’animo tormentato. Dopo l’uscita del trailer ufficiale, la serie si prepara a svelare i suoi segreti con sei imperdibili episodi creati, scritti e diretti da Claire Oakley. Scopriamo allora trama, cast e data di uscita di questa imperdibile nuova serie.

Under Salt Marsh – Segreti sommersi, trama della serie crime

Ambientata nella fittizia cittadina gallese di Morfa Halen, la serie Under Salt Marsh – Segreti Sommersi lega un crimine oscuro all’ambiente naturale in cui si svolge, creando un legame inestricabile tra i segreti umani e la furia della natura. Il racconto si apre con l’avvicinarsi di una tempesta proveniente dal mare e il rinvenimento del corpo di un giovane in circostanze inquietanti, che riapre le ferite di un caso di tre anni prima mai risolto. La protagonista, Jackie Ellis, è un’ex detective ora insegnante, costretta a confrontarsi con il proprio difficile passato e a riunirsi con il suo ex partner di polizia, Eric Bull, per affrontare un’indagine destinata a scuotere l’intera comunità, prima che la tempesta cancelli per sempre ogni traccia di verità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il trailer ufficiale ha offerto ai telespettatori un primo assaggio del mondo narrativo carico di tensione di questa serie inedita. In poche sequenze, il pubblico viene catapultato in una spirale di segreti, relazioni fragili e il senso di un passato che non vuole restare sepolto. Il paesaggio mozzafiato, segnato dall’incombente tempesta, fa da sfondo a una comunità spezzata dal dolore, diventando protagonista di segreti ormai destinati a riemergere.

Under Salt Marsh – Segreti sommersi: cast, quando esce e dove vederla in streaming

Uno dei grandissimi punti di forza di questa serie è il suo incredibile cast: i protagonisti sono Kelly Reilly e Rafe Spall, affiancati da un cast di supporto che include Naomi Yang, Jonathan Pryce, Dinita Gohil, Brian Gleeson, Kimberley Nixon e Harry Lawtey. A questi nomi della cinematografia internazionale si aggiungono anche Mark Stanley, Dino Fetscher, Lizzie Annis, Rhodri Meilir e Julian Lewis Jones. Un cast di grandi interpreti ponti a portare sul piccolo schermo un avvincente crime drama che unisce una narrazione locale a un ritratto più universale.

Una serie Sky Original veramente imperdibile, prodotta da Little Door Productions in collaborazione con Sky Studios, che debutterà lunedì 2 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Potrebbe interessarti anche