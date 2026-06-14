Una Voce Per Padre Pio, pagelle: Lamborghini casta (8), Mara Venier non schioda (6) e "il solito" Al Bano (4)
Una Voce per Padre Pio su Rai 1: le pagelle della serata del 13 giugno 2026 con i promossi e i bocciati dell'evento condotto da Mara Venier
Rai 1 ha proposto in prima serata la 27esima edizione di Una voce per Padre Pio in collaborazione con l’associazione omonima. Mara Venier ha guidato la serata salutando l’orchestra e presentando gli ospiti previsti per la serata del 13 giugno 2026 a Pietrelcina. Musica, emozioni e beneficenza con i protagonisti che lavorano nell’associazione e si adoperano per i più bisognosi. Brani e testimonianze varie si sono alternati, mostrando al pubblico in piazza e da casa le attività realizzate con i fondi raccolto lo scorso anno. Vediamo i promossi e bocciati nelle pagelle dell’evento per quel che riguarda l’intrattenimento offerto.
Una Voce per Padre Pio: i promossi della serata del 13 giugno 2026 su Rai 1
Anna Oxa icona intramontabile. Voto 10. Una delle ultime vere dive della musica italiana: voce inconfondibile, personalità fuori dagli schemi e una carriera costruita senza inseguire le mode. Mentre molti colleghi fanno a gara per infilarsi in reality, talent e ospitate dell’ultima ora (e ad ogni ora), lei ha scelto un’altra strada: quella della rarità. Nel mondo dello spettacolo, oggi, essere rari è un superpotere. Forse è proprio questo a rendere il suo fascino intatto. Anna Oxa non si consuma, non si inflaziona, non diventa mai ordinaria. Compare, canta e ricorda a tutti perché è una leggenda. E poi diciamolo: sembra aver trovato il segreto dell’eterna giovinezza. Sul palco di Una Voce per Padre Pio, sulle note de L’America non c’è e Quando nasce un amore in un arrangiamento decisamente diverso e più contemporaneo, ha tenuto la scena meglio di tanti artisti molto più giovani che vendono biglietti a prezzi da capogiro. La differenza? Il talento non ha bisogno di effetti speciali. Classe, mistero e presenza scenica. 10 pieno, senza bisogno di recuperi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Lamborghini casta e credibile. Voto 8. In abito blu tempestato di brillantini — per nulla sobrio, ma sorprendentemente misurato — Elettra Lamborghini porta sul palco una ventata di aria diversa. Freschezza, ritmo, e quella capacità tutta sua di smuovere anche le serate più rigide, quelle che sembrano scritte per restare immobili e anonime. All’evento legato alla beneficenza e alla figura di Padre Pio, resta nei binari senza rinunciare alla sua identità: si fa riconoscere, ma senza travolgere. Un equilibrio non scontato. E chissà che non sia proprio questo il suo punto: rendere "pop" anche ciò che rischia di diventare un rito ingessato. Magari potrebbe aprirsi una nuova tendenza: meno cerimoniale da cartolina e più spettacolo vero, con qualche scossa ogni tanto invece del solito zuppone inesorabile senza guizzi né sorprese. Con Voilà e il suo ultimo singolo Bam Bam Bambina — tutt’altro che in linea con la scaletta classica della serata — accende la piazza di Pietrelcina e si prende la scena su Rai 1 senza forzature. La più attesa sul palco e sicuramente una delle più efficaci e inaspettate della serata.
Mara Venier effetto indigestione, ma va bene così. Voto 6. C’è chi la vorrebbe più defilata, chi la invoca meno "presenza totale" e più contorno. E lei, puntualmente, risponde a modo suo: saluti dal palco agli ospiti con il classico "ci vediamo l’anno prossimo". Tradotto: da qui non mi sposto. Sarò sempre io a condurre l’evento. In fondo è proprio questa la cifra del personaggio. Mara Venier è una certezza che non ha mai fatto finta di essere altro. In questi contesti funziona: ha esperienza, mestiere e una presenza che riempie senza esplodere. Contenuta, ma non certo spenta. Zero eccessi fuori controllo, o derive da varietà televisivo anni ’90. Nessuna forzatura. La sua è stata una conduzione solida, a tratti rassicurante, forse più adatta a eventi del genere che alla domenica pomeriggio "totale" di Rai 1. Promossa, quindi. Anche perché, volente o nolente, è l’ennesima dimostrazione di una cosa molto semplice: dalla televisione italiana, Mara Venier non ha alcuna intenzione di uscire.
Una Voce per Padre Pio: i bocciati della serata condotta da Mara Venier su Rai 1 da Pietrelcina
Riprese fuori fuoco. Voto 5. La serata era registrata, quindi nessuna sorpresa sul piano tecnico generale. Il problema non è la natura dell’evento, ma il modo in cui viene raccontato. Le riprese risultano spesso fuori fuoco, instabili, quasi distratte. Non è una questione di nitidezza: è proprio la sensazione di una regia che non accompagna lo spettacolo, ma lo osserva da lontano. A tratti viene anche da chiedersi se qualcuno degli ospiti abbia chiesto esplicitamente di evitare i primi piani. L’impressione, per qualche secondo, è quella. Poi però si capisce che è semplicemente una scelta (o forse una prassi) di chi si occupa delle inquadrature. Il risultato è un palco costantemente distante. I protagonisti, anche quando sono al centro della scena, appaiono piccoli, quasi compressi nello spazio dell’inquadratura. E da casa succede la cosa peggiore possibile per un evento televisivo: si perde il volto, quindi si perde anche l’attenzione. Non aiuta nemmeno la mancanza di ritmo nelle transizioni tra le immagini, che rende tutto ancora più piatto e poco coinvolgente. Lo spettacolo, invece di arrivare, sembra filtrato. Un vero peccato, perché in un evento del genere la televisione non dovrebbe limitarsi a registrare: dovrebbe far entrare dentro la scena. Qui, invece, resta sempre un passo indietro.
Orietta Berti e Al Bano come il prezzemolo. Voto 4. Ormai sono ovunque, letteralmente ovunque: Rai, Mediaset, ospitate, speciali, serate evento. Un monopolio affettivo e televisivo che attraversa i palinsesti senza soluzione di continuità. Nessuno auspica davvero il ritiro delle grandi voci della musica italiana, anzi. Ma qui il problema non è la presenza: è la sovraesposizione. Tra Orietta Berti e Al Bano e le altre icone sempre presenti, lo spazio sembra non cambiare mai. Una via di mezzo, ogni tanto, servirebbe eccome. Il punto non è l’eccezione, ma la ripetizione. E quando la ripetizione diventa abitudine, anche l’evento perde mordente. A Una Voce per Padre Pio si inseriscono nel solito copione: affidabili, riconoscibili, inevitabili. Ma proprio questa inevitabilità finisce per appiattire tutto. Il paradosso della televisione italiana è questo: i più rari restano a casa, mentre i più presenti diventano sfondo. E lo sfondo, quando è sempre lo stesso, smette di essere scenografia e diventa solo rumore che nessuno vuole ascoltare più.
Potrebbe interessarti anche
Una voce per Padre Pio 2026: chi canta, ospiti, scaletta e il ritorno in Tv di Mara Venier dopo le lacrime
Da Pietrelcina una serata evento stasera in Tv su Rai 1 con grandi ospiti della musi...
Stasera in tv (13 giugno), dal concerto Una voce per Padre Pio con la Venier, alla gara di Ciao Darwin con Bonolis
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di sabato 13 giugno 2026: Un...
Domenica In, Teo Mammucari molla: niente ultima puntata e addio a Mara Venier. Cosa succede
Il conduttore dà forfait per la seconda volta consecutiva e lascia Mara Venier sola ...
Domenica In, Mara Venier chiude in lacrime: "Non riesco a dire altro", Poi la dedica a Teo Mammucari e il dolore di Brignano: "Loro vedono tutto"
Nella puntata del 31 maggio di Domenica In, momenti emozionanti con Brignano, Mietta...
Domenica In, giallo sull'assenza di Teo Mammucari: Mara Venier e il retroscena sulla prossima edizione
La penultima puntata si trasforma in un piccolo giallo televisivo, mentre Mara Venie...
Domenica In, Mara Venier non molla e perde le staffe in diretta: la lite con la Sambruna smaschera una verità scomodissima sulla tv italiana
Mara Venier e Grazia Sambruna, la lite su Domenica In che racconta benissimo il gior...
Dalla strada al palco - Special, le pagelle: Luca Argentero come Doc (8) e fa piangere Mara Venier (7), Bianca Guaccero vola (9)
Dalla strada al palco regala sempre emozioni e lacrime, come è accaduto con Luca Arg...
Domenica In, Mara Venier svela tutto: “La Rai vuole che resti, ma deve cambiare”, la sua condizione per cancellare l’addio
La conduttrice ha svelato di essere in contatto con la tv di Stato per la conferma a...