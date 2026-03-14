Anna Foglietta inarrestabile: debutta alla regia con Alba Rohrwacher nel cast Alba Rohrwacher e Guido Caprino protagonisti del primo film diretto da Anna Foglietta, Una storia

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Il panorama del cinema italiano si arricchisce di una nuova firma d’autore con la conclusione delle riprese di Una storia, l’atteso esordio alla regia di Anna Foglietta. L’attrice romana, dopo una carriera costellata di successi davanti alla macchina da presa, ha scelto di misurarsi con una narrazione intima e profondamente umana, affidando i ruoli principali a due interpreti di grande spessore come Alba Rohrwacher e Guido Caprino. La pellicola, che vede nel cast anche Elio De Capitani e Caterina Casini, è stata scritta dalla stessa Foglietta insieme a Tania Pedroni e Matteo Ferri.

La sinossi del film

Erika e Mauro vivono in provincia, dentro una quotidianità semplice fatta di abitudini rassicuranti e piccoli gesti. Quando la figlia Irene parte per studiare lontano, la casa si svuota e l’equilibrio su cui la coppia ha costruito la propria esistenza sembra incrinarsi. Erika, che ha sempre abitato il mondo attraverso la cura degli altri, si scopre improvvisamente senza direzione. Mauro, cresciuto nel rigore emotivo di un padre autoritario, tenta a suo modo di reagire riempiendo il vuoto, ma finisce per confrontarsi con una fragilità mai confessata. Nel tempo sospeso che segue riaffiorano ferite lontane e desideri dimenticati. Sarà proprio questa crisi intima e profonda a spingerli a guardarsi davvero e a capire se e come possono trasformare se stessi e di conseguenza il loro amore.

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Le dichiarazioni di Anna Foglietta in merito al suo esordio

"Realizzare il film che desideravo rappresenta per me una vittoria già compiuta. In questo lavoro c’è la mia storia, non in senso autobiografico o puramente artistico, ma in una dimensione più profonda, legata al mio sguardo sul mondo. La regia è arrivata quando non mi bastava più interpretare un solo ruolo: sentivo il bisogno di abbracciare l’intero universo del film, di essere le case e i personaggi, i costumi e i trucchi, e di imprimere me stessa in ogni dettaglio" afferma Anna Foglietta, continuando: "Questo film è un sogno a lungo custodito che ha finalmente trovato forma. Pensare che possa attraversare il tempo mi sembra ancora incredibile. In questo periodo storico in cui si fa fatica a trovare gioia posso dire che il cinema è una realtà in cui trovo ancora salvezza."

Un team tecnico d’eccellenza

Il comparto tecnico del film vede nomi di rilievo del settore. La fotografia è stata affidata ad Andrea Benjamin Manenti, la scenografia a Roberto De Angelis e i costumi a Mariano Tufano. Il montaggio è opera di Riccardo Giannetti, mentre la colonna sonora porta la firma del Maestro Rodrigo D’Erasmo. La produzione coinvolge HT Film di Valeria Golino e Viola Prestieri, Indigo Film, Tenderstories e Rai Cinema, con la partecipazione internazionale di HBO Max. Il film è stato realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Lazio, posizionandosi come una delle opere prime più interessanti della prossima stagione cinematografica, capace di unire l’estetica del cinema d’autore a una tematica universale come quella del nido vuoto e della riscoperta di sé all’interno del matrimonio.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

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