Dopo L'Amica Geniale, un nuovo dramma di coppia per Alba Rohrwacher: matrimonio in frantumi in questo film al cinema
La stella de L'Amica Geniale torna al cinema in una storia profonda e molto intima, che parla di amore e coppia, nata dalla regia di Anna Foglietta
Una storia, il primo film diretto dall’attrice Anna Foglietta dopo la presentazione a Venezia, arriva al cinema oggi 24 settembre, mettendo il pubblico a confronto con un racconto molto intimo e vicino alla vita reale, che parla di cosa succede a una coppia quando la propria quotidianità si spezza all’improvviso.
Alba Rohrwacher e Guido Caprino sono i protagonisti di Una storia: la trama del film
I protagonisti sono Erika e Mauro (interpretati da Alba Rohrwacher e Guido Caprino), una coppia che vive in provincia con ritmi tranquilli e ben collaudati. A un certo punto, però, la figlia Irene parte per andare a studiare lontano e la casa si svuota. Senza la ragazza in casa, la loro routine va completamente in pezzi: Erika, abituata a occuparsi sempre degli altri, si sente improvvisamente persa e senza punti di riferimento; Mauro, invece, prova ad affrontare la situazione a modo suo, ma finisce per tirare fuori insicurezze mai mostrate prima. Quella casa vuota fa riemergere vecchi risentimenti e desideri dimenticati, costringendo la coppia a capire se tra loro c’è ancora un futuro.
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Oltre ad Alba Rohrwacher e Guido Caprino, nel film recitano anche Elio De Capitani, Duccio Camerini e Ksenia Borzak. Tra l’altro, una curiosità simpatica sulla produzione è che alcune scene sono state girate proprio dentro un vero supermercato a Torvaianica, proprio per rendere l’atmosfera il più naturale e autentica possibile.
Anna Foglietta, da attrice a regista: l’esordio al cinema promette di essere toccante
Anna Foglietta ha raccontato di aver voluto fare un film concentrato sui dettagli e sui sentimenti che spesso non diciamo ad alta voce. La telecamera si ferma perciò a lungo su sguardi e volti dei protagonisti, in modo da farci entrare nella loro testa e farci riflettere su quanto sta davvero accadendo nella vita dei protagonisti.
Prima di questo film, Anna Foglietta ha avuto una sola esperienza da regista, nel 2009, per uno spettacolo teatrale intitolato La nipote della Babila, da lei stessa scritto e diretto. Per il resto, la sua carriera è stata interamente dedicata alla recitazione: ha infatti interpretato decine di ruoli di successo al cinema.
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