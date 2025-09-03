È possibile innamorarsi ancora dopo il divorzio? Su Mediaset Infinity un toccante film sulle seconde occasioni
Nurgül Yeşilçay e Özcan Deniz sono protagonisti di una commedia romantica sulla resilienza delle emozioni. Da vedere per chi ama e per chi sta cercando l'amore
Le piattaforme Mediaset, tra tv e streaming, sono ormai terra florida per film e serie tv turche, col pubblico che apprezza e chiede sempre più prodotti. È possibile innamorarsi ancora dopo il divorzio? A domanda arriva risposta: su Mediaset Infinity sta per approdare in streaming Una seconda occasione, una commedia romantica perfetta per chi è a caccia di emozioni forti, racconti familiari e personaggi intensi. Questa pellicola del 2016, diretta da Özcan Deniz (che ha anche il ruolo di attore protagonista), mescola sapientemente commedia e romanticismo ed è pronta a regalare agli spettatori una serata che non dimenticheranno. Nel cast, oltre al già citato Deniz, Nurgül Yeşilçay dà il volto alla protagonista femminile.
È possibile innamorarsi ancora dopo il divorzio? La trama del film turco Una seconda occasione in streaming su Mediaset Infinity
Yasemin (Yeşilçay) è una brillante professoressa di matematica con un pesante divorzio sulle spalle, un sempre crescente disincanto verso l’amore e la responsabilità di crescere da sola la figlia Cicek. Dall’altra parte c’è Cemal (Deniz), anch’egli divorziato, proprietario di un ristorante di successo e padre di Mahmut. L’uomo, come Yasemin, deve quotidianamente fare i conti con i segni lasciati dal suo passato. Il destino li farà incontrare e il primo approccio è tutt’altro che positivo. Presto, però, l’attrazione prende il sopravvento e davanti a Yasemin e Cemal si apre un percorso emotivo profondo. Entrambi scopriranno che la vita, a volte, offre una seconda occasione.
Accoppiata di volti nuovi
A stuzzicare l’attenzione del pubblico nostrano, oltre all’avvincente ed emozionante storia di Yasemin e Cemal, ci sono i due attori protagonisti, due volti conosciuti in Italia. Nurgül Yeşilçay è stata molto apprezzata da noi per la soap Paramparça – Due vite, mandata in onda proprio da Mediaset. Özcan Deniz, invece, è conosciuto anche per La ragazza e l’ufficiale, altra serie che ha appassionato milioni di telespettatori.
Insomma, un’accoppiata vincente che regala credibilità, fascino e intensità al racconto. Due attori ben riconoscibili pronti a dare vita a una storia che racconta la resilienza dei sentimenti e la possibilità di riscoprirsi innamorati quando meno lo si aspetta. Una seconda occasione, in streaming su Mediaset Infinity, è pronto a regalare al pubblico una serata all’insegna delle emozioni.
