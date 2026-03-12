Enrica Bonaccorti e la sua ultima (e indimenticabile) apparizione sul grande schermo con Libero De Rienzo Dal teatro al cinema, dalla radio alla tv: l'ultimo atto di una grande artista. Ripercorriamo la partecipazione di Enrica Bonaccorti al film “Una relazione”.

Enrica Bonaccorti si è spenta oggi, 12 marzo 2026, all’età di 76 anni, dopo una lunga malattia. Nel settembre 2025 aveva annunciato pubblicamente di essere affetta da un tumore al pancreas, per il quale stava seguendo cicli di cure. Con la sua scomparsa, il mondo dello spettacolo perde una delle figure più poliedriche e amate della televisione italiana: conduttrice televisiva e radiofonica, paroliera e attrice, aveva esordito nei primi anni Settanta come attrice di teatro, di cinema e di prosa televisiva. In ricordo del suo straordinario percorso artistico, ripercorriamo la sua ultima apparizione sul grande schermo nella pellicola Una relazione.

Una relazione, la trama dell’ultimo film con Enrica Bonaccorti

Una relazione è una commedia sentimentale del 2021 diretta da Stefano Sardo. La sceneggiatura è firmata dallo stesso regista insieme a Valentina Gaia, con cui ha anche scritto il romanzo omonimo da cui è tratto il film. Al centro della trama troviamo la storia di Tommaso (Guido Caprino) e Alice (Elena Radonicich), una coppia insieme da quindici anni ma non sposata e senza figli. Lui è un musicista e lei è un’attrice, entrambi senza particolare successo. Una sera i due decidono di invitare a cena gli amici per un annuncio. Tutti pensano a un imminente matrimonio, e invece i due comunicano che hanno deciso di lasciarsi: ma vogliono farlo in modo graduale, restando amici. Il loro desiderio, legittimo ma ingenuo, finisce con lo scontrarsi con la realtà: le storie finiscono perché le persone cambiano, e nessun cambiamento può essere indolore.

Enrica Bonaccorti, la sua ultima apparizione sul grande schermo

Nel cast di questo imperdibile film troviamo volti noti come Francesca Chillemi, Libero De Rienzo, Luigi Diberti, Jalil Lespert, Tommaso Ragno e, soprattutto, l’indimenticabile Enrica Bonaccorti in quella che è stata la sua ultima apparizione sul grande schermo. La Bonaccorti si era allontanata dalla recitazione cinematografica dopo un ultimo impegno nel 1991, per tornarvi solo nel 2021 proprio con un cameo in questo film. Una piccola parte grazie alla quale Enrica ha potuto riportare sul grande schermo tutta la sua naturale e inconfondibile capacità di stare davanti alla telecamera, fatta di misura, ironia e autenticità.

Una relazione, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia sotto gli occhi di critica e pubblico, resta così la sua ultima, indimenticabile testimonianza d’attrice: un congedo silenzioso ma eloquente, affidato non alla televisione che l’aveva resa celebre, ma a quel grande schermo da cui tutto, per lei, aveva avuto inizio nel lontano 1969, prima di una carriera diventata poi straordinaria.

