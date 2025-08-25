Una pallottola spuntata, il significato delle scene post-credit con Liam Neeson: omaggio alle serie anni '80 Il reboot di Liam Neeson della storica saga comica con Leslie Nielsen porta con sé numerosi easter egg e una scena post-credit: ecco la spiegazione

Quello del reboot di Una pallottola spuntata, storica serie di film comedy polizieschi con Leslie Nielsen è un progetto di cui si vociferava da anni in quel di Hollywood. Il 30 luglio 2025 il film, con protagonista Liam Neeson nei panni di Frank Drebin Jr. e diretto da Akiva Schaffer, è finalmente approdato nelle sale, portando con sé un carico di camei e easter egg, persino nei titoli di coda. Nel cast anche Pamela Anderson e Paul Walter Hauser. A interessare i fan sono, però, soprattutto le scene post-credit del reboot di Una pallottola spuntata: se avete dei dubbi in merito, ecco la spiegazione. Ovviamente ci saranno spoiler, quindi ritenetevi avvisati.

Di cosa parla la trama del reboot di Una pallottola spuntata

Frank Drebin Jr. (Neeson) ha seguito le orme del padre ed è diventato un detective di polizia. I suoi metodi, però, come quelli del genitore, sono spesso in contrasto col regolamento delle forze dell’ordine. Travestito da ragazzina, l’uomo sventa una rapina in banca, salvo scoprire che era un diversivo per il furto di un misterioso congegno denominato P.L.O.T. Stufo del suo comportamento, il Capo della Polizia Davis lo solleva dall’indagine sulla rapina, che però Drebin continua in segreto, affiancato da Ed Hocken Jr. (Hauser). Il primo passo è scoprire la verità sulla morte dell’ingegnere informatico Simon Davenport, all’apparenza un suicidio. Drebin non è per nulla convinto di ciò, come lo è anche la sorella di Simon, Beth (Anderson).

La spiegazione delle scene post-credit di Una pallottola spuntata

A metà dei titoli di coda del film, vediamo Frank e Beth in vacanza presso un resort tropicale circondati da altri agenti di polizia accusati probabilmente di illeciti. A un certo punto il tempo si ferma tranne che per i due protagonisti. Si tratta di un richiamo diretto alla serie tv Quelli della pallottola spuntata, prodotto degli anni 80 che ha preceduto i film. Anche in quel caso il tempo spesso si fermava per tutti a eccezione dei protagonisti.

L’altra scena riguarda il cantante Weird Al Yankovich, l’unico che è stato in grado di raggiungere il bunker di Richard Cane e pronto a esibirsi. Il piano del villain non è però riuscito e quindi il sotterraneo è del tutto deserto, a eccezione di Al. Oltre alla gag in sé, si tratta di un omaggio ai film precedenti della saga, in cui il cantante aveva già avuto dei camei.

Dove vedere i film de Una pallottola spuntata in streaming

Se volete recuperare i primi tre film della saga con protagonista Leslie Nielsen, li trovate tutti disponibili nei cataloghi di Netflix e di Prime Video.

