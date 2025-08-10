Trova nel Magazine
Libero Magazine

Una pallottola spuntata, tutte le misteriose location del film con Liam Neeson e Pamela Anderson

Il reboot della celebre pellicola cult anni '90 è un viaggio tra location reali e set ricreati ad hoc: ecco i luoghi in cui è stato girato il film.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Dopo il grande successo della saga comica degli anni ’80 e ’90 con Leslie Nielsen, il 2025 ha segnato il grande ritorno al cinema di Una pallottola spuntata. Il reboot, uscito nelle sale italiane il 30 luglio, vede come protagonista Liam Neeson nei panni del tenente Frank Drebin Jr, figlio dell’iconico Frank Drebin senior conosciuto nei film precedenti. Oltre alle battute fulminanti e alle gag visive, ciò che sorprende nel film sono le misteriose location, che mescolano sapientemente realismo urbano e grande cura scenografica: vediamo tutti i luoghi in cui è stato girato il film.

Una pallottola spuntata, location: Atlanta come fulcro del film

Il grande ritorno di Una pallottola spuntata è stato girato in Georgia, principalmente ad Atlanta, uno dei poli cinematografici più attivi degli Stati Uniti. Il centro città è stato utilizzato per gran parte delle sequenze d’azione, in particolare per inseguimenti, esplosioni e parodie dei classici cliché da poliziesco. Le larghe strade, i grattacieli riflettenti e la vitalità architettonica della downtown hanno offerto il perfetto sfondo per un contrasto comico: da una parte la serietà delle ambientazioni, dall’altra l’assurdità delle situazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Qui sono state utilizzate, inoltre, location specifiche come il Martin Luther King Jr. Federal Building, che ha dato vita alla nuova stazione di polizia. Si tratta infatti di una delle location più riconoscibili grazie all’imponente edificio neoclassico. E la scelta risulta tutt’altro che casuale: l’edificio comunica serietà e un forte sapore istituzionale, e questo contrasto è fondamentale per rafforzare la comicità surreale tipica del franchise di Una pallottola spuntata. Senza contare che la regia gioca spesso con l’inquadratura monumentale di questa sede per poi smontarne il prestigio con gag e dialoghi nonsense.

Una pallottola spuntata, i luoghi creati negli studi cinematografici di Atlanta

Molte delle scene più surreali e dinamiche, come l’inseguimento in un centro commerciale ‘a tema medievale’ o la parodia dei dibattiti presidenziali ambientati in uno zoo, sono state realizzate all’interno degli studi cinematografici di Atlanta, nello specifico presso i Trilith Studios e i Blackhall Studios. Qui, scenografi e tecnici hanno potuto dare il meglio di sé ricreando ambienti volutamente sopra le righe, con riferimenti continui al linguaggio visivo dei film d’azione moderni rovesciati in chiave satirica. Grazie alle attrezzature super moderne, al green screen e al personale specializzato, sono riusciti a creare sequenze che nella loro assurdità appaiono coerenti e realistiche.

Nell’attesa di poter vedere in streaming anche quest’ultimo capitolo, è possibile rivedere l’intera saga originale di Una pallottola spuntata in streaming su Prime Video, Netflix, Google Play TV, Apple TV, TIM Vision e CHILI.

Potrebbe interessarti anche

Pamela Anderson e Liam Neeson in Una pallottola spuntata

Una Pallottola Spuntata in streaming, nell'attesa del nuovo film reboot con Pamela Anderson e Liam Neeson

Una Pallottola Spuntata con Liam Neeson e Pamela Anderson è vicino, ma il primo film...
Una pallottola spuntata, Pamela Anderson e Liam Neeson stanno insieme anche nella vita vera

Pamela Anderson e Liam Neeson stanno insieme: è scoppiato l'amore grazie a Una pallottola spuntata

Galeotto il film remake Una pallottola spuntata: Pamela Anderson e Liam Neeson, prot...
Zendaya e Tom Holland

Spider-Man: Brand New Day, torna Zendaya con Tom Holland (e 'rovina la festa' ai fan): lo scatto virale dal set e le teorie

La protagonista di Euphoria è riapparsa nei panni di MJ in una foto che sta facendo ...
The Old Guard 2, le location del film Netflix on Charlize Theron

Charlize Theron tra laghi d’Italia e misteri internazionali: svelate le location segrete di The Old Guard 2

Dal Lago di Como a Vancouver, The Old Guard 2 svela location reali e sorprendenti ch...
Pio e Amedeo, su Netflix arriva il film Amici come noi

Pio e Amedeo sbarcano su Netflix con Amici come noi: perché il film è imperdibile

Amici come noi, il film di debutto al cinema di Pio e Amedeo, arriva in streaming su...
Il Blindato Dell'Amore, tutte le curiosità sul film Prime Video con Eddie Murphy

Il Blindato Dell’Amore, Eddie Murphy tra rapine, ex amori e milioni da rubare su Prime Video: tutte le curiosità sul film

Eddie Murphy torna all’azione in Il Blindato Dell’Amore: tra rapine folli, passioni ...
Untamed, le location della nuova serie Netflix con Eric Bana

Untamed su Netflix: credete di vedere Yosemite, ma siete in Canada (con tanto di leggende da incubo). Tutte le location

Eric Bana indaga nella serie Netflix Untamed, tra panorami da cartolina e presenze o...
Io Sono Farah, le location della nuova soap turca di Canale 5

Io Sono Farah, una storia che ha già conquistato tutti: le location (mozzafiato) della nuova soap turca di Canale 5

Dalle case colorate di Balat ai tramonti sulla Torre di Galata: ecco i luoghi reali ...
I Fantastici 4. Vanessa Kirby svela chi c'è sotto il cappuccio nella scena post credit

I Fantastici 4: Gli Inizi, Vanessa Kirby rivela chi è il misterioso personaggio della scena post credit

Nella scena post-credit de I Fantastici 4: Gli Inizi compare un misterioso incappucc...

Proteggi

Sicurezza e salute sul lavoro

Https://quifinanza.it/economia/sicurezza-salute-luoghi-di-lavoro-pilastri-aziende-guardano-futuro/902824/

LEGGI

Personaggi

Loredana Cannata

Loredana Cannata
Signora Coriandoli

Signora Coriandoli
John Goodman

John Goodman
David Corenswet

David Corenswet

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963