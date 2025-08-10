Una pallottola spuntata, tutte le misteriose location del film con Liam Neeson e Pamela Anderson Il reboot della celebre pellicola cult anni '90 è un viaggio tra location reali e set ricreati ad hoc: ecco i luoghi in cui è stato girato il film.

Dopo il grande successo della saga comica degli anni ’80 e ’90 con Leslie Nielsen, il 2025 ha segnato il grande ritorno al cinema di Una pallottola spuntata. Il reboot, uscito nelle sale italiane il 30 luglio, vede come protagonista Liam Neeson nei panni del tenente Frank Drebin Jr, figlio dell’iconico Frank Drebin senior conosciuto nei film precedenti. Oltre alle battute fulminanti e alle gag visive, ciò che sorprende nel film sono le misteriose location, che mescolano sapientemente realismo urbano e grande cura scenografica: vediamo tutti i luoghi in cui è stato girato il film.

Una pallottola spuntata, location: Atlanta come fulcro del film

Il grande ritorno di Una pallottola spuntata è stato girato in Georgia, principalmente ad Atlanta, uno dei poli cinematografici più attivi degli Stati Uniti. Il centro città è stato utilizzato per gran parte delle sequenze d’azione, in particolare per inseguimenti, esplosioni e parodie dei classici cliché da poliziesco. Le larghe strade, i grattacieli riflettenti e la vitalità architettonica della downtown hanno offerto il perfetto sfondo per un contrasto comico: da una parte la serietà delle ambientazioni, dall’altra l’assurdità delle situazioni.

Qui sono state utilizzate, inoltre, location specifiche come il Martin Luther King Jr. Federal Building, che ha dato vita alla nuova stazione di polizia. Si tratta infatti di una delle location più riconoscibili grazie all’imponente edificio neoclassico. E la scelta risulta tutt’altro che casuale: l’edificio comunica serietà e un forte sapore istituzionale, e questo contrasto è fondamentale per rafforzare la comicità surreale tipica del franchise di Una pallottola spuntata. Senza contare che la regia gioca spesso con l’inquadratura monumentale di questa sede per poi smontarne il prestigio con gag e dialoghi nonsense.

Una pallottola spuntata, i luoghi creati negli studi cinematografici di Atlanta

Molte delle scene più surreali e dinamiche, come l’inseguimento in un centro commerciale ‘a tema medievale’ o la parodia dei dibattiti presidenziali ambientati in uno zoo, sono state realizzate all’interno degli studi cinematografici di Atlanta, nello specifico presso i Trilith Studios e i Blackhall Studios. Qui, scenografi e tecnici hanno potuto dare il meglio di sé ricreando ambienti volutamente sopra le righe, con riferimenti continui al linguaggio visivo dei film d’azione moderni rovesciati in chiave satirica. Grazie alle attrezzature super moderne, al green screen e al personale specializzato, sono riusciti a creare sequenze che nella loro assurdità appaiono coerenti e realistiche.

Nell’attesa di poter vedere in streaming anche quest’ultimo capitolo, è possibile rivedere l’intera saga originale di Una pallottola spuntata in streaming su Prime Video, Netflix, Google Play TV, Apple TV, TIM Vision e CHILI.

