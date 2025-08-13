Una pallottola spuntata 5, Liam Neeson e Pamela Anderson pronti a tornare con un nuovo capitolo della saga Dopo il successo della quarta pellicola, il team creativo sta già discutendo possibili idee e nuove trame per il futuro della serie di film comici.

Dopo trent’anni, la saga di Una pallottola spuntata è tornata sul grande schermo con un quarto film dal successo veramente incredibile. Una pellicola che ha segnato il debutto di Liam Neeson nei panni del tenente Frank Drebin Jr, erede buffo e bizzarro dell’iconico ruolo interpretato da Leslie Nielsen nella trilogia originale. Nel nuovo cast, però, ha avuto un ruolo decisivo anche la presenza di Pamela Anderson nei panni della femme fatale Beth Davenport. Il film è uscito in Italia il 30 luglio 2025, riuscendo ad incassare ad oggi circa 56,4 milioni di dollari a livello globale. Davanti a un risultato così entusiasmante, la produttrice Erica Huggins ha già confermato la possibilità di poter vedere molto presto un nuovo capitolo della saga: scopriamo di più.

Una pallottola spuntata 5, il team creativo già al lavoro per il nuovo film

In questo entusiasmo generale per l’ottima riuscita di Una pallottola spuntata 4, la produttrice Erica Huggins ha già confermato che i discorsi su un eventuale quinto capitolo della saga sono già in corso tra attori, sceneggiatori e team creativo. Non c’è che dire, il successo di questo reboot ha stimolato nuove idee e voglia di spingere oltre l’irriverenza e la comicità che ha sempre caratterizzato la saga.

La produttrice ha dunque rivelato che Liam Neeson, Pamela Anderson, gli sceneggiatori e gli altri membri chiave del team produttivo e creativo dell’ultimo film si stanno già confrontando per ideare nuovi sketch, trame, gag e situazioni comiche che possano rappresentare degnamente Una pallottola spuntata 5. Sebbene si tratti ancora di un progetto senza basi precise, l’intenzione di coinvolgere nuovamente i due protagonisti appare ormai certa. La chimica tra Liam Neeson e Pamela Anderson ha riacceso la creatività di tutti, e proprio da questo potrebbero dunque nascere i presupposti per un nuovo film di successo.

Dove vedere la saga di Una pallottola spuntata

In tutto questo è doveroso ricordare che alla base del franchising di successo c’è la trilogia originale di Una pallottola spuntata, nonché un piccolo monumento della commedia demenziale con gag visive a raffica, giochi di parole e situazioni assurde portate avanti con serietà glaciale da un iconico Leslie Nielsen, che ha reso il suo personaggio veramente unico.

Mentre la quinta pellicola inizia a balenare nella mente degli autori, e il quarto film continua a macinare successi nelle sale cinematografiche del mondo, è dunque possibile recuperare la trilogia originale di Una pallottola spuntata in streaming su Prime Video, Netflix, Google Play TV, Apple TV, TIM Vision e CHILI.

