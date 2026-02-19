Una nuova vita, troppa pubblicità e un finale che non convince: "Urge la seconda stagione"
La serie con Anna Valle è finita tra complimenti e polemiche: "Molto bella!!!! Grazie!!!Non ringrazio per la pubblicità nauseante".
Tra colpi di scena, suspence e verità finalmente venute a galla, Una nuova vita è giunta la capolinea. Ieri sera, mercoledì 18 febbraio 2026, la serie con Anna Valle e Daniele Pecci è andata in scena su Canale 5 con la quarta e ultima puntata, tenendo con il fiato sospeso i telespettatori fino alla fine. Vittoria Greco è riuscita a dimostrare la sua innocenza, dopo aver passato 8 anni in carcere con l’accusa di aver ucciso suo marito Leonardo, morto invece per mano di Raul. Scena dopo scena, però, la trama ha rivelato anche tanti altri segreti, alcuni così grossi e ancora ingarbugliati che il pubblico non è riuscito a capirli completamente, tanto che per molti una seconda stagione sarebbe l’ideale per spiegare tutto. Tra i tanti complimenti all’interpretazione degli attori protagonisti, infatti, sui social anche molte critiche per le dinamiche frettolose e poco chiare, a cui si sono aggiunti troppi spazi pubblicitari.
La pubblicità e il finale incerto rovinano Una nuova vita: "Follia degli autori"
Troppa pubblicità e un finale che lascia altre domande senza risposta, così è finita per il pubblico di Canale 5 Una nuova vita. La serie con Anna Valle nei panni di Vittoria Grego è piaciuta tantissimo ai telespettatori, che per 4 puntate sono rimasti incollati al piccolo schermo improvvisandosi detective e cercando di capire chi fosse il vero colpevole dell’omicidio di Leonardo. Tanti i complimenti sui social per la trama e per l’interpretazione di tutto il cast, come si legge su X: "Appena finito #UnaNuovaVita, serie veramente intrigante!
@fictionmediaset deve continuare a puntare su questo genere stile "3 rose di Eva" + stile ferilliano, così come faceva un tempo (ragion per cui i prodotti della rete funzionavano sempre bene in termini di #AscoltiTv)", "Fiction bellissima, Anna Valle una conferma come sempre, ma ho adorato tutti, Pecci, i ragazzi, Asia (non so il nome) una bella scoperta, un cast eccezionale e poi la Vertova, grande regina, quanto mi era mancata… ci vediamo alla prossima".
Non sono mancante, però, neppure le critiche e le richieste di una seconda stagione, cosa altamente probabile dato che la stessa Anna Valle, ospite a La Ruota della Fortuna, non ha escluso questa possibilità: "Per questo finale cmq io mi aspetto una seconda stagione perché ci sono ancora troppe cose da capire", "Dai non può non esserci una seconda stagione e finire così mi sembra stranissimo #unanuovavita poi se l’ha detto Anna che c’è una buona probabilità per una seconda stagione io mi fido di lei le credo", "Troppi interrogativi senza risposta. Urge la seconda stagione". Sotto il post di DaninSeries su Facebook, invece, polemiche sulla troppa pubblicità: "Il finale a me non e piaciuto.. poi tutta questa pubblicità", "Molto bella!!!! Grazie!!!Non ringrazio per la pubblicità nauseante…. Fiction iniziata alle 22,01 e terminata alle 0,18…… Non si può….", "Non si può seguire una fiction per 5 min. E 10 di pubblicità!".
