Una nuova vita, Anna Valle conquista e spiazza tutti: "Sono già in fissa". Perché la serie Tv è piaciuta tanto La nuova serie di Canale 5 ha conquistato tutti: "Posso dire che è davvero una bella fiction?".

Dopo il grande successo di A testa alta, Mediaset ha sfoderato un’altra fiction pronta a fare nuovi record: Una nuova vita, con protagonista Anna Valle. Ieri sera, mercoledì 28 gennaio 2026, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata, con una trama che ha già saputo catturare l’attenzione e l’interesse del pubblico. Con il 18,7 di share, infatti, la serie ha vinto gli ascolti della serata, battendo addirittura Morbo K su Rai 1, fermo al 14,5%. In attesa di scoprire cosa accadrà nelle tre puntate rimanenti, i telespettatori sui social hanno già promosso a pieni voti sia l’interpretazione di Anna Valle che quella del resto del cast di Una nuova vita, ma soprattutto sono rimasti affascinati dalla trama avvincente e dalla location situata tra gli scenari mozzafiato di San Martino di Castrozza in Trentino Alto Adige.

Social entusiasti per il debutto da record di Una nuova vita: "Sono già in fissa"

La prima puntata di Una nuova vita ha debuttato ieri sera su Canale 5 e il pubblico si è già appassionato alla serie. I misteri, gli intrighi e la magistrale interpretazione dei due attori, Anna Valle e Daniele Pecci, nei panni di Vittoria Greco e Marco Premoli, hanno animato i social, dove i complimenti sono stati tantissimi. Il pubblico, inoltre, ha da subito iniziato a calarsi dentro la trama, alla ricerca di responsabili, moventi, e complotti nei confronti della protagonista, accusata ingiustamente dell’omicidio del marito. Su X i commenti sono inequivocabili: "Ma che bomba che ha lanciato Canale5? Location mozzafiato, gran cast, una storia dalla quale é impossibile staccare la testa e tutto insieme!

Anna Valle non sbaglia un ruolo e con Daniele Pecci sono le coppia della quale non sapevo di aver bisogno", "Sono già in fissa per capire chi sia l’assassino", "Comunque prima puntata super approvataaaa", "Prima puntata super approvata…una fiction di livello x il cast, la trama, i paesaggi, gli intrighi. Mi è piaciuto tutto", "Serie perfetta, giallo, mix di intrighi e segreti, costruiti benissimo, cast eccellente, niente trash. Per me tra le serie migliori di inizio anno, in generale, ripeto mi dà le vibes delle " tre rose.." Magari avesse anche un seguito. Top!", "Posso dire che è davvero una bella fiction? Super promossa". Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

