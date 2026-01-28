'Una nuova vita', la serie Tv con Anna Valle: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce
Ritorni e misteri nella fiction di Canale 5 ambientata sulle Dolomiti. Ecco le anticipazioni di Una nuova vita, dal cast alla trama della puntata in onda stasera 28 gennaio.
Su Canale 5 è la sera del debutto di Una nuova vita, la fiction con Anna Valle che prende il posto di A testa alta che ha chiuso i battenti sette giorni fa. La nuova serie dell’ammiraglia Mediaset debutta stasera – mercoledì 28 gennaio – e promette di intrecciare mistero, melodramma e suspense giudiziaria in una storia che parla di legami familiari e segreti sepolti. Ecco tutte le anticipazioni.
Una nuova vita, la trama generale della nuova serie tv di Canale 5
La trama di Una vita gira attorno al personaggio di Vittoria Greco (Anna Valle), un medico stimato, una moglie e una madre. Otto anni fa, un tragico incidente in montagna portò via il marito Leonardo e travolse la sua vita: unica presente sulla vetta, la donna fu giudicata colpevole di omicidio. Al suo ritorno a San Martino di Castrozza, dopo aver scontato la pena ingiusta, il paese continua a giudicarla e respingerla mentre il figlio Matteo, cresciuto senza la presenza della madre, sta per essere adottato dalla famiglia paterna. Riconquistare il suo amore diventa l’unica ragione per restare, affrontando lo sguardo ostile di chi la circonda e la dura realtà del suo passato.
Nel momento più fragile della sua nuova vita, Vittoria incontra Marco Premoli, avvocato penalista milanese arrivato sulle tracce della figlia scomparsa Asia. Anche lui in crisi personale, Marco diventa il legale e alleato di Vittoria nella battaglia per l’affido di Matteo e nella ricerca di una verità omessa. Tra loro nasce un rapporto fatto di fiducia, sospetto e forse amore, mentre il passato li mette in crisi.
Le anticipazioni della prima puntata (28 gennaio)
Nei primi due episodi, la serie ci fa entrare subito nel vivo della storia: dopo essere tornata in paese Vittoria riprende l’attività di medico di base, ma viene boicottata in massa dalla comunità e osteggiata dalla famiglia del marito che la ritiene colpevole della sua morte. Le indagini personali della protagonista rivelano dettagli inquietanti: Leonardo assumeva psicofarmaci, aveva versato una somma di denaro a Raul, capofamiglia dei rivali Moser, e frequentava una baita isolata nel bosco, che potrebbe nascondere più di quanto sembri. Nel secondo episodio, Marco smonta in tribunale la campagna diffamatoria contro Vittoria, ma emerge anche che Asia potrebbe avere legami inaspettati con Leonardo, complicando ulteriormente la situazione.
Il cast della serie: attori e personaggi
Vittoria Greco (Anna Valle) è una donna determinata, ferita ma lucida, decisa a far emergere la verità e a riconquistare l’affetto del figlio Matteo. Marco Premoli (Daniele Pecci), avvocato elegante e fragile allo stesso tempo, porta una nuova prospettiva sul caso e rappresenta un legame ambiguo, tra attrazione e sospetto, destinato a crescere nel corso della serie. Diretta da Fabrizio Costa, Una nuova vita usa il mistero per sviluppare una domanda: è possibile ricominciare davvero quando la verità fa paura a tutti?Ecco gli attori e i personaggi principali della serie Tv Una nuova vita:
- Anna Valle – Vittoria Greco (protagonista, medico e madre)
- Daniele Pecci – Marco Premoli (avvocato penalista)
- Anna Godina – Asia (figlia di Marco)
- Gabriele Rizzoli – Matteo Moser (figlio di Vittoria e Leonardo)
- Luca Capuano – Leonardo Moser (marito di Vittoria)
- Caterina Vertova – Floriana Moser (nonna di Matteo)
- Anna Favella – Barbara Moser (sorella di Leonardo)
- Alessandro Tersigni – Umberto (marito di Barbara)
- Kaspar Capparoni – Raul Chiesa
- Martina Sammarco – Iman (amica e assistente di Vittoria)
- Francesco Ferdinandi – Diego (personaggio legato a pettegolezzi sul passato di Vittoria)
Una nuova vita con Anna Valle, quante puntate sono: il calendario della serie Tv
La fiction si articolerà su Canale 5 nell’arco di quattro puntate, tutte trasmessa il mercoledì sera su Canale 5. Il finale della prima stagione, salvo cambi di programma di Mediaset, e si concluderà il 18 febbraio 2026. Ecco il calendario completo:
- 28 gennaio 2026 – Puntata 1
- 4 febbraio 2026 – Puntata 2
- 11 febbraio 2026 – Puntata 3
- 18 febbraio 2026 – Puntata 4
