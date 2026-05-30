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Una notte a Napoli, Gigi D’Alessio conquista Canale 5: il concerto-evento sarà in prima serata e la scaletta è quella delle grandi occasioni

Sul palco, insieme a Gigi D’Alessio, ci saranno numerosi ospiti del panorama musicale italiano: scopriteli tutti!

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Napoli torna protagonista della grande musica televisiva. Sabato 30 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda "Una notte a Napoli", il concerto-evento di Gigi D’Alessio registrato allo Stadio Diego Armando Maradona del capoluogo partenopeo. Una serata speciale che celebra il legame profondo tra l’artista e la sua città, tra grandi successi, ospiti d’eccezione ed emozioni condivise con migliaia di fan.

L’appuntamento televisivo sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 e proporrà il meglio dello show che D’Alessio ha tenuto allo Stadio Maradona nel giugno dello scorso anno. Secondo le anticipazioni, il concerto fu registrato durante le due serate del 2 e 3 giugno, quando il cantante napoletano portò sul palco amici, colleghi e ospiti speciali davanti a uno stadio gremito.

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Sul palco, insieme a Gigi D’Alessio, ci saranno numerosi ospiti del panorama musicale italiano. Tra i nomi annunciati figurano Elodie, Geolier, Alessandra Amoroso, Clementino e LDA, ma non mancheranno duetti e partecipazioni speciali. Per scoprirli tutti non perdetevi il Video!

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