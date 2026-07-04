Nostalgia di Una Mamma per Amica? Su Netflix esiste la serie Tv (quasi uguale) che vi farà innamorare Se avete amato Una mamma per amica, su Netflix esiste una serie TV con una storia molto simile ma ambientata ai giorni nostri

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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C’è una serie TV che è un cult assoluto e che ancora oggi, soprattutto nel periodo autunnale, viene rivisto con gioia dai suoi fan. Ovviamente parliamo di Una mamma per amica, longevo show che racconta la vita di una madre e un figlia e del loro rapporto fatto di grande amore e battute brillanti. C’è però una serie su Netflix che ha molte similitudini con lo show degli anni Duemila e che potrebbe far innamorare tutti i suoi fan: Ginny & Georgia.

Ginny & Georgia e Una mamma per amica: perché le due serie sono così simili

Le similitudini tra le due serie Tv sono tante. Tutto parte da una madre che ha avuto una figlia a quindici o sedici anni e che decide di scappare in un paesino da cartolina del New England per rifarsi una vita. Ma le coincidenze più incredibili riguardano i triangoli sentimentali. Georgia – la madre di Ginny – si muove esattamente come Lorelai. Oscilla tra uomini stabili, il papà biologico della figlia (Zion, che è il perfetto alter ego di Christopher) e l’immancabile proprietario della tavola calda del paese (Joe, che riprende il ruolo del burbero Luke).

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Ma anche le due figlie protagoniste hanno molti punti in comune, visto che Ginny si ritrova nello stesso identico pasticcio amoroso di Rory. Ha un fidanzato dolcissimo e perfetto (Hunter, ricalcato su Dean), ma finisce per tradirlo con il vicino di casa ribelle, cupo e decisamente tormentato (Marcus, che prende il posto di Jess).

Due serie uguali? No, ecco la sostanziale (e pensante) differenza

Arrivati a questo punto potremmo quasi parlare di plagio, la verità però è che c’è una differenza sostanziale che allontana i due prodotti ed è il tono del racconto. Se Una mamma per amica ha un tono rassicurante e leggero, ed è una serie in cui ogni problema si risolve a colpi di battute fulminee, ironia e tazze di caffè, lo show Netflix si sporca di più le mani. La distanza tra le due serie si misura soprattutto sul passato delle protagoniste. Lorelai Gilmore scappa da una gabbia dorata fatta di genitori ricchi, snob e oppressivi, mentre Georgia ha alle spalle una storia molto difficile, fatta di abusi domestici e criminalità, e per proteggere i suoi figli (che sono due e non uno) non esita a usare metodi decisamente illegali.

Di riflesso, anche le figlie crescono in modo opposto. Rory è la studentessa modello, protetta da una comunità che la adora; Ginny è invece la tipica adolescente di oggi: una ragazza che si divide tra rabbia e fragilità, che arriva a fare i conti con tematiche importanti e pesanti (è anche una ragazza di colore con una madre bianca).

Insomma, sebbene l’impalcatura sia la stessa, le due serie differiscono per il tono del racconto e per la ‘modernità’ di quest’ultimo. Entrambe, però, riescono a regalare emozioni forti.

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