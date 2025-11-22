Una Mamma Per Amica torna con una grande novità: Lorelai e Rory tra amori, colpi di scena e nostalgia Nel nuovo romanzo l’universo Gilmore riprende vita: matrimoni sospesi, amori inattesi e il ritorno a Stars Hollow che scalda il cuore di un’intera generazione.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Siamo in pieno clima natalizio e, per tutti gli appassionati che hanno visto e rivisto mille volte Una Mamma Per Amica, l’amata serie cult del 2000, arriva un regalo di Natale in anticipo: in libreria, per Magazzini Salani, debutta il secondo volume della saga delle ragazze Gilmore, intitolato proprio Gilmore. Amori e Nuovi Arrivi, firmato da Catherine Clark e Helen Pai. Bellissima notizia, vero? Sappiamo già che, sicuramente, vi immergerete a capofitto nella lettura di questo romanzo, quindi, vediamo insieme di cosa parla e cosa dobbiamo aspettarci.

Una Mamma Per Amica, arriva il nuovo libro Gilmore. Amori e Nuovi Arrivi

Il 18 novembre, quindi solo due giorni fa, è uscito in tutte le librerie Gilmore. Amori e Nuovi Arrivi, il nuovo e secondo romanzo della saga, scritto da Catherine Clark e Helen Pai, su cui si basa la celebre serie Una Mamma Per Amica. L’accogliente cittadina, Stars Hallow, torna a vivere tra pettegolezzi, preparativi e fermento per il matrimonio tra Lorelai e Max Medina. Come spesso accade ai Gilmore, gli eventi non seguono il filo lineare del romanticismo: quando il matrimonio prende una svolta inaspettata, Rory lascia tutto per stare accanto a sua madre, confermando il loro legame indissolubile. Contemporaneamente, Lorelai sogna di aprire una locanda con Sookie, mentre Luke osserva silenzioso dal bancone, fedele al suo ruolo di punto di riferimento. Rory affronta anche le sfide della sua vita da studentessa modello: il percorso verso Harvard, la rivalità con Paris e la relazione con Dean vengono messi in crisi dall’arrivo di Jess Mariano, il nipote ribelle di Luke, e da Tristin, che complicano ulteriormente i sentimenti e le scelte della giovane.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il romanzo esplora così amore, indipendenza e crescita, e mostra Rory non più solo come studentessa modello ma come ragazza che si confronta con emozioni complesse e scelte difficili. E quando tutto sembra troppo, il conforto resta nelle relazioni più solide: Luke e Lorelai, una bussola che riporta a casa. Il libro è composto da 320 pagine. Godetevi la lettura!

Una Mamma Per Amica: una nuova stagione si farà?

Be’, sarebbe anche inutile chiederlo ma chi non desidererebbe una nuova stagione di Una Mamma Per Amica? Per chi ha amato questa serie, sarebbe una gioia immensa ma potrebbe davvero diventare realtà? A tal proposito, non sappiamo se Netflix annuncerà una nuova stagione delle ragazze Gilmore. Tempo fa, Amy Sherman-Palladino, autrice della serie, ha rilasciato alcune dichiarazioni incoraggianti. Sebbene non abbia confermato una data, ha spiegato che le idee e la trama non mancano: "…non ci sarà mai la parola ‘fine’ tra Lorelai ed Emily e più Rory matura più prenderà la propria strada. Sembra che avrà un bambino e questo la potrebbe mettere in contrasto con Lorelai". Secondo l’autrice, la realizzazione di una nuova stagione dipenderebbe soprattutto dalla disponibilità delle attrici principali, Alexis Bledel e Lauren Graham, attualmente impegnate in altre serie.

Riguardo al futuro, Sherman-Palladino ha aggiunto: "Il revival ‘Di nuovo insieme’ fu un momento di coincidenza incredibile nel quale tutto era allineato ed è stata un’esperienza straordinaria. Sono convinta che quando i tempi saranno maturi e le ragazze saranno nel momento giusto delle loro vite, un secondo revival si farà". Inoltre, Lauren Graham aveva già rivelato che il contratto con Netflix per il primo revival contiene una clausola che permetterebbe loro di riprendere le riprese in qualsiasi momento. Anche se di certo, attualmente, non c’è nulla, possiamo ben sperare perché le premesse sono buone.

Potrebbe interessarti anche