Una Mamma Per Amica, arriva un nuovo progetto top secret legato alla serie: tanti segreti da raccontare

Lauren Graham e Amy Sherman-Palladino tornano nel mondo di Una Mamma Per Amica con un libro ricco di retroscena, ricordi inediti e segreti dal set. I dettagli

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Nonostante siano passati molti anni, è una delle serie che non smette mai di attirare l’attenzione. Una Mamma Per Amica continua ad appassionare milioni di persone e in tanti sperano in una nuova stagione. Probabilmente, questa cosa non avverrà ma c’è una bellissima notizia per i fan. A quanto pare, una delle due protagoniste, Lauren Graham, e la creatrice della serie Amy Sherman-Palladino, starebbero lavorando a un nuovo progetto. Di cosa si tratta? Per saperlo, proseguite la lettura.

Una Mamma Per Amica, Lauren Graham e Amy Sherman-Palladino lavorano al libro ufficiale

Sono trascorsi venticinque anni dal debutto della serie Una Mamma Per Amica e c’è una nuova sorpresa in arrivo per i fan più nostalgici e accaniti. Lauren Graham e Amy Sherman-Palladino hanno annunciato un nuovo progetto dedicato all’universo Gilmore: un libro non-fiction che racconterà il dietro le quinte della serie. La notizia è stata rivelata al Today Show il 3 dicembre e confermata da Graham su Instagram con il messaggio: "Perché vi vogliamo bene, Amy e io stiamo lavorando a un nuovo libro su Gilmore Girls. Preparate il caffè!"

Il volume, in uscita nell’autunno 2027 per Celadon Books, raccoglierà battute, ricordi personali e storie inedite, offrendo un ritratto intimo della collaborazione tra Graham e Sherman-Palladino e del processo creativo dietro Lorelai e Stars Hollow.

Quali sono gli altri libri dedicati alla serie

Lauren Graham aveva già raccontato il backstage della serie nel memoir Parlare a raffica (2016), mentre altri interpreti, come Kelly Bishop, hanno pubblicato libri sulla loro esperienza. Parallelamente è in produzione un documentario per i 25 anni della serie, Searching for Stars Hollow, che non coinvolgerà però né Graham né Sherman-Palladino; il nuovo libro potrebbe rappresentare la loro risposta al progetto. Inoltre, il 18 novembre è uscito Gilmore. Amori e Nuovi Arrivi, il secondo romanzo della saga che ha ispirato Una Mamma Per Amica. Stando alla trama del libro, a Stars Hollow fervono i preparativi per il matrimonio tra Lorelai e Max, ma l’evento prende una direzione inaspettata. Rory lascia tutto per sostenere sua madre, mentre Lorelai sogna di aprire una locanda con Sookie e Luke resta una presenza silenziosa ma costante.

Rory affronta le pressioni della scuola, la rivalità con Paris e la relazione con Dean, complicata dall’arrivo di Jess e dalla presenza di Tristin. Il romanzo esplora temi di amore, crescita e indipendenza, mostrando Rory alle prese con emozioni e scelte sempre più complesse, mentre il legame tra Lorelai e Luke resta un importante punto di riferimento.

