Stars Hollow chiude le porte, l'addio di Una mamma per amica a Netflix potrebbe essere molto vicino: il motivo Netflix annuncia la rimozione negli USA di Una mamma per amica dal 30 giugno 2026: il futuro in Italia è incerto e i fan corrono al rewatch

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Una notizia che ha colpito dritta al cuore i fan delle serie comfort: Una mamma per amica potrebbe presto non essere più disponibile su Netflix. Per anni, le giornate di milioni di spettatori sono state scandite dai dialoghi serrati tra Rory e Lorelai Gilmore, tra tazze di caffè e vita a Stars Hollow. Ma ora qualcosa sta cambiando. Secondo un annuncio diffuso dall’account ufficiale Netflix US, tutte le stagioni della serie verranno rimosse dal catalogo a partire dal 30 giugno 2026. Una data che segna una possibile fine di un’era per uno dei titoli più amati della TV contemporanea. E anche se al momento la comunicazione riguarda solo gli Stati Uniti, il dubbio che la decisione possa estendersi globalmente è più che concreto.

La decisione di Netflix e la data che preoccupa i fan

La notizia è arrivata in modo diretto, quasi affettuoso ma comunque definitivo. Netflix ha comunicato sui social che le sette stagioni di Gilmore Girls lasceranno la piattaforma il 30 giugno 2026. Nel messaggio, la serie viene descritta come qualcosa di più di un semplice prodotto televisivo: un vero e proprio "stile di vita", un’abitudine emotiva fatta di dialoghi veloci, ironia e caffè senza fine. Il colosso dello streaming ha accompagnato l’annuncio con un tono nostalgico, quasi celebrativo, invitando i fan a "alzare una tazza di caffè" per salutare Stars Hollow. Un addio che, almeno per ora, riguarda solo il catalogo americano, ma che inevitabilmente ha acceso l’attenzione anche sul fronte internazionale.

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Per chi segue la serie da anni, il pensiero di perderla dalla libreria digitale di Netflix è difficile da digerire. E il timore è che la stessa rimozione possa coinvolgere anche altri paesi, Italia compresa.

Il futuro della serie tra revival e altre piattaforme streaming

Non tutto, però, sparisce. Netflix ha confermato che resterà disponibile Una mamma per amica: Di nuovo insieme, il revival del 2016 firmato da Amy Sherman-Palladino. La miniserie in quattro episodi aveva riportato Rory e Lorelai al centro della scena, offrendo nuovi sviluppi narrativi e lasciando il pubblico con un finale aperto ancora oggi discusso.

Nel frattempo, la serie originale non vive esclusivamente su Netflix. In Italia, infatti, è possibile trovarla anche su Disney+ e su Prime Video, rendendo meno drastico l’impatto di un eventuale addio definitivo. Resta però una sensazione diffusa tra i fan: quella di un ciclo che si sta chiudendo. Una mamma per amica non è solo una serie TV, ma un’abitudine emotiva fatta di comfort, dialoghi e rituali quotidiani. E forse è proprio questo il motivo per cui la notizia del suo possibile addio a Netflix sta facendo così rumore: perché non si tratta solo di contenuti in streaming, ma di piccoli frammenti di vita condivisa.

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