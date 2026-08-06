Una Mamma Per Amica, HBO Max annuncia un documentario sulla serie cult: Lauren Graham svela ciò che nessuno ha mai raccontato Warner Bros. celebra la serie cult con il primo documentario ufficiale: immagini mai viste, dietro le quinte e le testimonianze di Lauren Graham e dei creatori.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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A oltre venticinque anni dal debutto che l’ha trasformata in un fenomeno generazionale, Una Mamma Per Amica si prepara a tornare in una veste del tutto inedita. Warner Bros. Television ha annunciato la produzione del primo documentario ufficiale dedicato alla celebre serie, attualmente in lavorazione per HBO Max. Il progetto accompagnerà gli spettatori dietro le quinte di Stars Hollow con filmati mai mostrati prima, pagine originali della sceneggiatura e le testimonianze dei creatori Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, insieme a Lauren Graham e ad altri protagonisti del cast.

Una Mamma Per Amica, in lavorazione il primo documentario ufficiale sulla serie: cosa sappiamo

Una Mamma Per Amica (Gilmore Girls), la celebre serie andata in onda dal 2000 al 2007. Il progetto, ancora senza titolo, sarà distribuito su HBO Max e sarà diretto da Bonni Cohen (In Waves and War, Athlete A). A oltre 25 anni dal debutto della serie, il documentario offrirà uno sguardo esclusivo sulla sua realizzazione attraverso le testimonianze dei creatori Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, di Lauren Graham e di altri membri del cast e della troupe. Il film racconterà come Una Mamma Per Amica sia diventata un fenomeno intergenerazionale, includendo anche immagini inedite, filmati dietro le quinte e pagine originali della sceneggiatura. La produzione è firmata da This Machine Filmworks insieme a Warner Horizon Unscripted Television, con Bonni Cohen e Melissa Robledo tra le produttrici e un team di produttori esecutivi che comprende anche Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino.

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Nel corso degli anni Warner Bros. ha continuato a celebrare la serie, dal revival Netflix Gilmore Girls: A Year in the Life del 2016 alla reunion tra Lauren Graham e Alexis Bledel agli Emmy dello scorso anno, dove hanno presentato un premio su una ricostruzione del celebre portico della casa di Rory e Lorelai a Stars Hollow.

Una Mamma Per Amica, l’iconica casa in vendita

È di giorni fa la notizia secondo cui la casa utilizzata come abitazione di Lorelai e Rory nel primo episodio di Una Mamma Per Amica è in vendita per la prima volta dopo 26 anni. Sebbene la serie sia ambientata nell’immaginaria Stars Hollow, in Connecticut, il pilot fu girato a Unionville, storico quartiere di Markham, in Ontario, dove vennero ripresi anche luoghi iconici come il Luke’s Diner, il negozio di Mrs. Kim e la scuola di danza di Miss Patty. Dopo il pilot, però, la produzione si trasferì ai Warner Bros. Studios di Burbank, in California, dove Stars Hollow fu interamente ricostruita.

La proprietà si estende su circa 260 metri quadrati e comprende anche un ex panificio storico trasformabile in dependance o studio. Con soli cinque proprietari nella sua storia, è oggi sul mercato per 3,8 milioni di dollari canadesi (circa 2,76 milioni di dollari USA), offrendo ai fan l’opportunità di acquistare un autentico pezzo della storia della serie.

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