Una Mamma Per Amica diventa mito: in arrivo un documentario che svela segreti e aneddoti di Stars Hollow dopo 25 anni
Venticinque anni dopo il debutto, arriva Searching for Stars Hollow: un viaggio tra interviste inedite, retroscena mai svelati e i protagonisti cult della serie
E’ una di quelle serie che non si riesce a dimenticare perché ha lasciato un segno profondo nei nostri cuori. Venticinque anni fa, ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo Una Mamma Per Amica, e da allora, tutti noi abbiamo desiderato avere un rapporto così affiatato con le nostre mamme. Proprio in occasione di questo 25esimo anniversario, nelle scorse ore, è stato annunciato un documentario speciale che racconterà la nascita, l’impatto culturale, i retroscena e i segreti della serie ambientata a Stars Hollow, con i suoi personaggi storici che non mancheranno. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Una Mamma Per Amica, arriva il documentario Searching For Stars Hollow: cosa sappiamo
Fan di tutto il mondo, siamo certi che rimarrete entusiasti di questa notizia che stiamo per darvi. Per celebrare i venticinque anni dal debutto di Una Mamma Per Amica, è in arrivo il documentario Searching For Stars Hollow, prodotto da Ink On Paper Studios. Il film offrirà un approfondimento sull’impatto culturale della serie attraverso interviste esclusive a cast e membri della produzione, con aneddoti e retroscena mai rivelati. Tra i protagonisti che parteciperanno figurano Kelly Bishop (Emily Gilmore), Jared Padalecki, Chad Michael Murray, Keiko Agena, Sally Struthers, Liz Torres, Emily Kuroda e Rose Abdoo, oltre a registi e sceneggiatori come Jamie Babbit e Stan Zimmerman e ai direttori del casting.
Il documentario sarà diretto da Meghna Balakumar e Kevin Konrad Hanna, con Adam F. Goldberg come produttore esecutivo e Jim Demonakos come produttore. Sono già state raccolte oltre cento ore di interviste che esplorano ricordi, critiche e curiosità. L’uscita ufficiale non è ancora stata annunciata, ma nei prossimi mesi verranno registrati nuovi contributi per arricchire il progetto.
Dove vedere in streaming Una Mamma Per Amica
La serie, creata da Amy Sherman-Palladino, è andata in onda dal 2000 al 2007 per sette stagioni, raccontando il rapporto tra Lorelai Gilmore (Lauren Graham) e la figlia Rory (Alexis Bledel). Ambientata nella cittadina immaginaria di Stars Hollow, è diventata un cult grazie a dialoghi brillanti, riferimenti pop e momenti intensi, con il contributo anche di Melissa McCarthy, Scott Patterson, Sean Gunn ed Edward Herrmann. In particolare, la serie racconta la vita di Lorelai e della figlia Rory, nata quando la donna aveva sedici anni, e il loro rapporto speciale, fatto di amicizia e complicità. La storia si svolge nella pittoresca Stars Hollow, dove vivono personaggi come il ristoratore burbero Luke, il tuttofare Kirk, il sindaco Taylor Doose, la migliore amica di Rory, Lane, e le curiosone Patty e Babette. Tra gli altri ruoli chiave ci sono i genitori ricchi e conflittuali di Lorelai, i ragazzi di Rory – Dean, Jess e Logan – e l’amica-nemica Paris.
Potrete (ri)vederla in streaming sulle piattaforme Disney+ e Netflix.
