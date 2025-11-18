Una Mamma Per Amica, i 5 segreti dal set che rendono Stars Hollow ancora più magica Ecco alcuni retroscena della celebre serie televisiva Una mamma per amica: location segrete, trucchi di produzione e curiosità che non avete mai notato.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Fan e appassionati di Una Mamma Per Amica, prestate attenzione: stiamo per svelarvi alcuni segreti dal set della celebre serie di successo che ha lascito un segno nel cuore di tutti coloro che l’hanno guardata e se ne sono innamorati. Tante curiosità e dettagli che sono sempre passati inosservati ma che hanno reso la piccolo cittadina del Connecticut, Stars Hallow, un posto incantevole e un sogno televisivo. Aneddoti mai raccontati e trucchi di scenografia che vi lasceranno di stucco: siete pronti? Benissimo, allora proseguite la lettura.

Una Mamma Per Amica, i retroscena della serie tv: rimarrete a bocca aperta

Per il 25° anniversario della dramedy, AD Magazine ha intervistato Lauren Crasco, production designer del programma per 42 episodi di Una Mamma Per Amica, per scoprire i segreti dietro le quinte della serie. Vi avvisiamo, questi 5 retroscena vi lasceranno senza parole perché vi porteranno a chiedere: "Ma come abbiamo fatto a non accorgercene?" Ed è anche qui, che sta la grande bravura a chi ha lavorato a questo show e l’ha reso iconico. Ma basta chiacchiere, ecco i 5 segreti dal set della serie:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La serie aveva un budget limitato

Durante la loro reunion agli Emmy, Lauren Graham e Alexis Bledel hanno scherzato sul budget ridotto dello show rispetto ad altri programmi come The Drew Carey Show e ER. Bledel ha ricordato che risparmiavano tutto l’anno per girare episodi particolari, come quello sulla neve. Lauren Crasco ha sottolineato il piccolo reparto artistico e il ritmo intenso delle riprese, con dieci pagine di dialogo al giorno. Tuttavia, quando la creatrice Amy Sherman-Palladino voleva un dettaglio specifico, i fondi venivano stanziati: ad esempio, per i cancelli dell’Università di Harvard nell’episodio Il viaggio della seconda stagione, sono stati spesi decine di migliaia di dollari.

Stessa casa per Lorelai e Sookie

L’esterno della casa coloniale di Lorelai e Rory, con veranda arredata, è stato girato nel backlot della Warner Bros., mentre la stessa struttura ha fatto da cucina interna per la casa di Sookie e Jackson. L’interno della casa delle Gilmore è stato costruito su un palcoscenico negli studi WB, con portico incluso. Crasco racconta che scaffali e scene venivano spostati continuamente, e che spesso il pubblico vedeva Lorelai entrare e uscire con lo stesso abito, senza rendersi conto che le riprese avvenivano in momenti diversi nel backlot.

Il Dragonfly Inn è stato rinnovato

L’Independence Inn, dove Lorelai ha lavorato come cameriera nelle prime stagioni, aveva un’atmosfera formale con colori scuri e legno mogano. Quando Lorelai e Sookie aprono il Dragonfly Inn, hanno fatto un restyling per renderlo più intimo e personale. L’atrio è diventato più piccolo e la cucina più colorata e decorata in modo originale. La scenografa Crasco si è ispirata a libri e locande storiche, cura la sala da pranzo con carta da parati floreale dipinta a mano, opere d’arte, bacheche e cucchiai antichi, utilizzando anche foto di famiglia per evitare problemi di copyright.

Stars Hallow presente anche in alcuni film

Stars Hollow, l’incantevole e amatissima cittadina del Connecticut di Una Mamma Per Amica, ha fatto da sfondo anche a film come The Music Man e Lost Boys, e alla serie Pretty Little Liars (dove diventa Rosewood). Nel corso degli anni, la piazza della città è stata trasformata in uno spazio più tipico del New England, con monumenti, colonne e targhe storiche, ispirati all’esperienza personale di Crasco, che ha anche progettato (senza poterla realizzare per motivi di budget) una statua di un Minuteman della Rivoluzione Americana.

L’Università di Rory non era ciò che sembrava

Prima della quarta stagione, Crasco ha studiato il campus di Yale per progettare il primo anno universitario di Rory, facendo fotografare sale, corridoi e dormitori da un fotografo locale. Per la suite shabby-chic di Rory si è ispirata ai propri ricordi del liceo a New Haven, nel Connecticut, ricordando il senso di comunità. L’esperienza universitaria ha permesso al cast di girare fuori dal backlot della Warner Bros.: la prima visita al campus è stata filmata al Pomona College in California, mentre le scene successive, inclusa la laurea di Rory, alla University of Southern California di Los Angeles.

Dove vedere in streaming Una Mamma Per Amica

Se avete un po’ di nostalgia e desiderate (ri)vedere in streaming tutte le stagioni de Una Mamma Per Amica, trovate la serie su Disney+, Netflix e Prime Video.

Potrebbe interessarti anche