La casa di Una mamma per amica in vendita: l'incredibile dimora originale di Stars Hollow sul mercato per chi sogna di vivere come Lorelai e Rory La dimora storica che ha ospitato la puntata pilota di "Una mamma per amica" è finalmente sul mercato a un prezzo decisamente di nicchia. Dove si trova e com'è fatta davvero

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Un’occasione imperdibile, quella che si prospetta per tutti i fan di Una mamma per amica (Gilmore Girls). Chi ha sognato almeno una volta di sorseggiare un caffè bollente passeggiando per le strade di Stars Hollow, oggi può letteralmente acquistare un pezzo di quella storia televisiva e viverci dentro. La casa originale di Lorelai e Rory usata nel primissimo episodio della serie, prima che il set si spostasse negli studi di Hollywood, è infatti ufficialmente in vendita per la prima volta dopo 26 anni.

Dove si trova la vera Stars Hollow di Una mamma per amica

Sebbene lo show sia celebre per l’immaginaria ambientazione nel Connecticut, l’episodio pilota venne in realtà girato in Canada, nello storico quartiere di Unionville a Markham, in Ontario (a trenta minuti da Toronto). È tra queste architetture dal fascino vittoriano che il pubblico ha visto per la prima volta il Luke’s Diner, il negozio di antiquariato di Mrs. Kim e la scuola di danza di Miss Patty. Le riprese si aprono proprio con Lorelai che attraversa Main Street per implorare la sua dose quotidiana di caffeina, mai abbastanza per iniziare la giornata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La dimora usata per gli esterni si trova in Victoria Avenue ed è uno splendido immobile in stile neogotico del 1875. Caratterizzata da rivestimenti in legno turchese pastello, persiane bianche, tetti a due falde e l’immancabile portico circolare, la struttura rispecchia perfettamente l’atmosfera accogliente della serie.

Curiosamente, la permanenza della produzione in Canada fu brevissima. Dopo il pilot, l’intera troupe si trasferì nei set della Warner Bros. a Burbank, in California, dove il quartiere venne interamente ricostruito. Un aneddoto amato dai fan riguarda proprio quel set hollywoodiano: la parte posteriore della casa delle ragazze Gilmore era in realtà la facciata anteriore dell’abitazione di Sookie St. James.

Caratteristiche e prezzo della casa usata per il pilot della serie TV

Tornando alla vera casa di Stars Hollow, l’immobile si estende su 260 metri quadrati e si affaccia su un suggestivo burrone privato. Gli interni mantengono dettagli storici d’epoca: soffitti con travi a vista, tre caminetti (tra cui uno in mattoni rossi), pavimenti in legno nodoso e ferramenta originale dell’Ottocento.

La proprietà comprende anche un edificio storico annesso (ex panificio del villaggio dal 1910 al 1984), oggi perfetto come dependance o studio. Con soli cinque proprietari nella sua storia, l’immobile è sul mercato immobiliare a 3,8 milioni di dollari canadesi (circa 2,76 milioni di dollari USA). Un prezzo importante per trasformare la finzione televisiva nella propria realtà.

Potrebbe interessarti anche