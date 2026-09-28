Una Mamma Per Amica, Alexis Bledel svela il segreto dell’incredibile successo: “Ecco perché le persone tornano a guardarlo”
L’attrice che ha interpretato Rory Gilmore ripercorre gli anni della serie e spiega perché le storie di Stars Hollow continuano a conquistare gli spettatori.
Sono passati quasi vent’anni dall’ultimo episodio di Una Mamma Per Amica, ma il legame tra la serie e il suo pubblico non sembra conoscere crisi. A riaccendere i riflettori sul mondo di Stars Hollow è Alexis Bledel, indimenticabile Rory Gilmore, che ha ripercorso gli anni trascorsi sul set e il rapporto speciale costruito con gli spettatori. In una recente intervista, l’attrice ha riflettuto sulle ragioni di un successo rimasto sorprendentemente attuale, soffermandosi su alcuni ingredienti della serie che, ancora oggi, continuano a parlare a generazioni diverse. Di seguito, tutti i dettagli.
Una Mamma Per Amica, Alexis Bledel rivela perché tutti continuano a guardare la serie cult
A distanza di anni dalla fine di Una Mamma Per Amica, Alexis Bledel è tornata a parlare della serie e del rapporto speciale costruito con il pubblico. In un’intervista al New York Times in occasione della classifica delle 100 migliori serie TV del XXI secolo, l’attrice ha ricordato di aver iniziato a interpretare Rory quando aveva appena 18 anni e ha sottolineato l’importanza del sostegno ricevuto dai fan: "Ho iniziato a lavorare a Una mamma per amica quando avevo 18 anni, quindi ne sono molto grata. Apprezzo che i fan ci abbiano seguito mentre ci evolvevamo e crescevamo nei nostri ruoli". Secondo Bledel, la forza dello show risiede nella capacità di parlare ancora oggi a spettatori di età diverse, grazie a temi universali come l’adolescenza, i rapporti familiari, l’amore e le difficoltà della maternità.
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Per Bledel, a rendere la serie ancora attuale contribuiscono soprattutto i suoi dialoghi brillanti e le vicende personali dei protagonisti: "Ci sono molti elementi senza tempo in questa serie. I dialoghi incalzanti, che ricordano i film classici degli anni ’30 e ’40. Le ansie adolescenziali sono senza tempo. La vita di una madre single, le scene romantiche, i drammi familiari multigenerazionali. Credo che sia questo che spinge le persone a tornare a guardarlo".
Una Mamma Per Amica, la grande eredità della serie
Creata da Amy Sherman-Palladino e trasmessa dal 2000 al 2007, Una Mamma Per Amica ha raccontato per sette stagioni il rapporto tra Rory e Lorelai Gilmore, fino al ritorno sullo schermo con il revival Netflix del 2016. Nella graduatoria del New York Times, la serie è stata inserita al 99esimo posto. Parlando invece, dei titoli preferiti da Bledel presenti proprio nella stessa classifica figurano Black Mirror, The Crown, Downton Abbey, Fleabag, L’amica geniale, Normal People, Succession, Veep e Orphan Black. Insomma, nonostante siano passati così tanti anni, lo show rimane ancora una delle serie più viste e riviste. Se desiderate guardarla, la trovate in streaming su Disney+, Prime Video e Netflix.
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