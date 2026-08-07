Rotta per Stars Hollow con il nuovo documentario di HBO Max su 'Una mamma per amica', ma dove eravamo rimasti davvero? I 4 episodi di Netflix che non ha mai digerito nessuno

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Per chi ha amato Una mamma per amica (Gilmore Girls), il ritorno a Stars Hollow è un viaggio verso casa, un tuffo nella nostalgia fatto di caffè a fiumi, dialoghi a raffica e legami indissolubili.

Quando nel 2016 Netflix ha rilasciato i quattro episodi di Una mamma per amica: Di nuovo insieme (A Year in the Life), la reazione della comunità di fan è stata immediatamente spaccata a metà. Da una parte la gioia incontrollabile di rivedere Lorelai e Rory nello stesso salotto; dall’altra, la strisciante sensazione di trovarsi di fronte a un’opera avulsa, quasi aliena rispetto alle prime sette stagioni originali. Ecco perché oggi, di fronte all’annuncio del nuovo documentario di HBO Max dedicato ai retroscena del franchise, la domanda torna a farsi insistente: quei quattro capitoli finali fanno davvero parte del canone ufficiale della serie?

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I quattro episodi di Netflix: l’accoglienza tiepida dei fan di Una mamma per amica

Le perplessità attorno a Di nuovo insieme derivano comunque nella sua stessa genesi. Amy Sherman-Palladino e il marito Daniel, creatori dello show, avevano abbandonato la serie prima della settima e ultima stagione della messa in onda classica a causa di vertenze contrattuali. Quei quattro episodi di Netflix, costruiti come un unico lungometraggio diviso nelle quattro stagioni dell’anno, dovevano essere il "vero" finale della storia, quello mai scritto in tv nel 2007.

Ma comunque, far finta che nove anni di vita reale dei personaggi non fossero mai trascorsi ha creato un evidente buco di trama. Abbiamo trovato una Rory (Alexis Bledel) trentenne bloccata nella sua carriera e in una relazione clandestina con Logan ha fatto storcere il naso a chi vedeva in lei un modello di emancipazione. Allo stesso tempo, la staticità del rapporto tra Lorelai e Luke è apparsa a molti una forzatura per poter finalmente pronunciare le celebri quattro parole finali ideate dalla showrunner un decennio prima.

Dal punto di vista della continuity ufficiale, il revival fa indubbiamente parte della timeline del titolo. Eppure, nel cuore dei fan, la sensazione rimasta è quella di una deviazione troppo brusca, una sortita nostalgia-driven che ha tradito parte dell’evoluzione naturale dei protagonisti per soddisfare il desiderio indefesso della sua creatrice.

Cosa rivelerà il documentario di HBO Max sul futuro e sul passato della serie

Il prossimo documentario di HBO Max potrebbe essere il tassello decisivo per fare chiarezza su questo enigma televisivo. Attraverso interviste inedite al cast, estratti d’archivio e riflessioni della produzione, lo speciale potrebbe scavare a fondo nei conflitti creativi che hanno segnato il destino dello show.

Le risposte che cerchiamo nel progetto targato HBO Max non riguardano soltanto la pura logica di trama, ma la psicologia stessa dei suoi interpreti. Sarà fondamentale capire l’impatto sulle protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel di fronte a copioni sviluppati per personaggi anagraficamente più giovani, analizzando se vi fosse spazio per un finale diverso e più aderente alla loro maturazione. Inoltre, l’opera permetterà di comprendere come questa complessa eredità continui a definire il modo in cui osserviamo le serie tv dramedy a distanza di decenni.

L’opera di HBO Max non cancellerà magicamente quei quattro capitoli, ma ci metterà finalmente a disposizione la lente giusta con cui rileggerli. Possiamo prederli come un epilogo legittimo o una sorta di universo alternativo, ma una cosa resta certa: la magia di Stars Hollow è più viva che mai.