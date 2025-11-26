Ornella Vanoni, Aldo Cazzullo svela l’ultima intervista inedita tra Gino Paoli, morte e aldilà: cosa vedremo stasera su La7 Nella puntata di oggi mercoledì 26 novembre 2025 speciale doppio appuntamento con Una Giornata Particolare: le ultime parole della cantante su vita e carriera

Il mondo della tv saluta Ornella Vanoni. Oggi mercoledì 26 novembre 2025 anche Aldo Cazzullo si unirà al ricordo della cantante milanese scomparsa lo scorso venerdì all’età di 91 anni con uno specialo doppio appuntamento di Una giornata particolare. Nella prima parte della puntata di stasera andrà infatti in onda "L’ultima intervista a Ornella Vanoni", vale a dire il lungo incontro risalente a un mese fa tra il conduttore e la cantante, che si racconterà a 360 gradi tra carriera e vita privata. Spazio poi al tema della serata: "Nerone: l’incendio di Roma". Appuntamento, come sempre, nel prime time di La7. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

L’ultima intervista di Ornella Vanoni a Una giornata particolare di Aldo Cazzullo

Lo scorso 21 novembre Ornella Vanoni si è spenta all’età di 91 anni nella ‘sua’ Milano, in seguito a un arresto cardiaco. Dopo la camera ardente allestita al Piccolo Teatro, lunedì si sono tenuti i funerali nella chiesa di San Marco. Un mese fa Aldo Cazzullo incontrò la cantante per realizzare una puntata speciale di Una giornata particolare che, ovviamente, andrà in onda questa sera per ricordare e celebrare la vita e la carriera dell’artista. In quella che sarà di fatto la sua ultima intervista prima della scomparsa, Ornella si racconterà per un’ora intensa, parlando sia del suo rapporto con l’arte e la musica (e anche della sua storica rivalità con Mina) sia della sua vita privata, dalla lunga e chiacchieratissima relazione con il regista Giorgio Strehler alla turbolenta storia d’amore con Gino Paoli. Le ultime parole televisive di Ornella Vanoni rappresentano una sorta di testamento, abbandonandosi anche ad alcune riflessioni intime e profonde sulla vecchiaia e sull’aldilà, così come sul significato della morte. In uno speciale doppio appuntamento con Una giornata particolare, "L’ultima intervista a Ornella Vanoni" occuperò la prima parte della puntata di oggi, lasciando poi spazio a "Nerone: l’incendio di Roma" e al racconto della notte del 18 luglio d.C. che portò al più lungo (nove giorni) e terribile incendio dell’antica capitale.

Quando e dove vedere Una giornata particolare in tv e in streaming (mercoledì 26 novembre 2025)

Condotto da Aldo Cazzullo, Una giornata particolare va in onda stasera in tv su La7. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:15. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sul sito ufficiale di La7, dove sono disponibili tutte le puntate del programma.

